Весна наступает: на выходных новосибирцев ждет потепление до +6 градусов

На территории Новосибирской области температура сейчас чуть выше нормы. Все дело в поступлении воздушных масс из районов Атлантического сектора

Новосибирские синоптики подготовили прогноз погоды на ближайшие дни — на выходных горожан ждет потепление и немного снега.



Как рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин, после мощного арктического вторжения 6 и 7 марта в области господствует поступление воздушных масс из районов Атлантического сектора. Поэтому температурный фон сейчас выше нормы на 2–10 градусов.

— Тенденция будет идти на то, что наращивание тепла будет продолжаться. Вообще вторая декада марта вышла на юго-западе области теплее нормы на 4–6 градусов. Ожидается чередование периодов с осадками и без. 13 и 14 марта преимущественно без осадков на фоне повышенного атмосферного давления. Температурный фон от –2... –7 до –13 ночью и от –1 до +4 днем, — рассказал Ренад Ягудин.