Весна наступает: на выходных новосибирцев ждет потепление до +6 градусов

Новосибирские синоптики подготовили прогноз погоды на ближайшие дни — на выходных горожан ждет потепление и немного снега.
Как рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин, после мощного арктического вторжения 6 и 7 марта в области господствует поступление воздушных масс из районов Атлантического сектора. Поэтому температурный фон сейчас выше нормы на 2–10 градусов.
— Тенденция будет идти на то, что наращивание тепла будет продолжаться. Вообще вторая декада марта вышла на юго-западе области теплее нормы на 4–6 градусов. Ожидается чередование периодов с осадками и без. 13 и 14 марта преимущественно без осадков на фоне повышенного атмосферного давления. Температурный фон от –2... –7 до –13 ночью и от –1 до +4 днем, — рассказал Ренад Ягудин.
15 числа обновление осадков: осадки в виде мокрого снега, в южных районах, возможно, в виде дождя. Усиление порывов ветра до 16–18 м/с и повышение температуры ночью до 0–5 градусов мороза, днем до +1... +6 градусов.
— Естественно, в этих условиях все время будет формирование гололедицы, — отметил пресс-секретарь.
В конце февраля синоптики рассказали, каким будет март — весна началась с околонулевых температур, но к середине месяца стало подмораживать.