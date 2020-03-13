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Весна

Весна наступает: на выходных новосибирцев ждет потепление до +6 градусов

В южных районах области может пойти дождь

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На территории Новосибирской области температура сейчас чуть выше нормы. Все дело в&nbsp;поступлении воздушных масс из районов Атлантического сектора

На территории Новосибирской области температура сейчас чуть выше нормы. Все дело в поступлении воздушных масс из районов Атлантического сектора

Новосибирские синоптики подготовили прогноз погоды на ближайшие дни — на выходных горожан ждет потепление и немного снега.

Как рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин, после мощного арктического вторжения 6 и 7 марта в области господствует поступление воздушных масс из районов Атлантического сектора. Поэтому температурный фон сейчас выше нормы на 2–10 градусов.

— Тенденция будет идти на то, что наращивание тепла будет продолжаться. Вообще вторая декада марта вышла на юго-западе области теплее нормы на 4–6 градусов. Ожидается чередование периодов с осадками и без. 13 и 14 марта преимущественно без осадков на фоне повышенного атмосферного давления. Температурный фон от –2... –7 до –13 ночью и от –1 до +4 днем, — рассказал Ренад Ягудин.

15 числа обновление осадков: осадки в виде мокрого снега, в южных районах, возможно, в виде дождя. Усиление порывов ветра до 16–18 м/с и повышение температуры ночью до 0–5 градусов мороза, днем до +1... +6 градусов.

— Естественно, в этих условиях все время будет формирование гололедицы, — отметил пресс-секретарь.

В конце февраля синоптики рассказали, каким будет март — весна началась с околонулевых температур, но к середине месяца стало подмораживать.

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погодаНовосибирск
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КОММЕНТАРИИ (3)

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13 мар 2020 в 11:07

быстрее бы снег сошел, очень весны хочется. зелени, солнышка и обновления

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13 мар 2020 в 11:20

Лишь бы всех обгадить и на всех начхать........ безобразие. Противно. Я очень брезглива и не могу стойко переносить слюни и сопли окружающих. Это бесит.... имейте хотя бы носовые платки с собой!