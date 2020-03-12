Какие машины покупать в кризис: модели, которые лучше всего сохраняют капитал

На некоторых автомобилях можно если не заработать, то хотя бы не сильно потерять Фото: архив 74.RU

Больше всего автомобиль теряет в цене за первые три года эксплуатации, но в зависимости от модели размер этой потери может сильно отличаться. В условии постоянно растущих цен и очередного падения рубля не будет лишним знать, какие нужно покупать машины, чтобы через несколько лет не остаться у разбитого, точнее, обесцененного корыта.

Аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг транспортных средств с высокой остаточной стоимостью. Эксперты сравнили цены на новые машины в 2016 году с ценами 2019 года при их перепродаже. Обратим внимание: покупать автомобиль нужно только в том случае, если вы и так собирались это сделать. Приобретать его из-за возможного кризиса в надежде сохранить сбережения — плохая идея, потому что машины дешевеют всё равно.

Вы планируете покупать автомобиль в 2020 году?

В сегменте B самым ликвидным оказался Renault Sandero, который за три года потерял лишь 15,11% от первоначальной стоимости. По ссылке можно посмотреть все подержанные автомобили, которые сейчас выставлены на продажу.

Если к 2023 году ситуация не изменится, то базовый Renault Sandero 2020 года выпуска стоимостью 596 тысяч рублей удастся продать примерно за полмиллиона — с учетом того, что машина не окажется в ДТП и будет в хорошем состоянии.

Годом ранее эта модель тоже была лидером, поэтому вероятность того, что она сохранит свои позиции, достаточно высока. А на втором месте рейтинга теперь располагается Volkswagen Polo (19,48%), хотя в 2018-м здесь был Hyundai Solaris. Третья строчка по-прежнему занята KIA Rio (21,65%).

Самые ликвидные автомобили сегмента B Фото: Автостат

В гольф-классе тройка лучших выглядит следующим образом: Hyundai Elantra (17,67%), Toyota Corolla (20,54%) и Mazda3 (21,27%). Интересно, кстати, что в лидерах не самая популярная «Элантра»: возможно, сказалось ограниченное предложение таких моделей на рынке. Toyota — традиционный фаворит вторичного рынка, а Mazda3 ценится в России из-за японской сборки и общей привлекательности модели.

Сегмент D по факту занимают те же производители с моделями KIA Optima (18,32%), Toyota Camry (20,81%) и Mazda6 (21,04%).

Что касается кроссоверов, то среди самых доступных моделей лидером по остаточной стоимости стал Hyundai Creta. Автомобили 2016 года выпуска сейчас перепродаются дешевле на 12,39% — это еще меньше, чем в случае с Renault Sandero. Точные цены можно посмотреть в объявлениях на «Авто.ру».

Далее идут Renault Duster с -18,07% от первоначальной цены и LADA 4x4, прежде известная как «Нива», с -18,95%.

Бюджетные кроссоверы, которые меньше всего теряют в цене Фото: Автостат

В сегменте среднеразмерных SUV самым ликвидным стал Toyota RAV4 (18,16%), хотя годом ранее его вообще не было в топ-3. Совсем немного отстает Mazda CX-5 с результатом 18,25%, а замыкает тройку Hyundai Tucson с 20,23%.

В классах D и E снова лидируют «Тойоты» — это внедорожники Land Cruiser Prado (22,82%) и Land Cruiser 200 (20,87%). Также аналитики отметили высокую ликвидность KIA Sorento (23,23%), Mitsubishi Pajero Sport (26,11%), Volkswagen Touareg (24,24%) и Nissan Murano (25,26%).

