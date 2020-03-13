«Хуже дороги — безопаснее жизнь». Крик души водителя о полезности ям в Новосибирске (мы с ним согласны)

Ямы, оказывается, спасают нам жизни, а мы этого не ценим Фото: из архива НГС

Житель Новосибирска Артём Старостин считает, что властям не стоит ремонтировать дороги, так как ямы спасают наши жизни. Странное мнение, не правда ли? Аргументы новосибирца — в его авторской колонке. Далее от первого лица.

Беспокойство о состоянии дорог — одна из ключевых составляющих русской культуры. На днях, влетев в глубокую Яму (её размер стоит того, чтобы писать это слово с заглавной буквы) на скорости 40 км/ч, я задумался о сакральной фразе про дураков и дороги и осознал одну важную вещь.



Дураки и дороги — это не две проблемы, это диалектика двух составляющих одного целого. Плохие дороги — это то, что позволяет существовать дуракам, а дураки, в свою очередь, — то, что позволяет существовать плохим дорогам. Однако ни Гоголь, ни Салтыков-Щедрин не знали о дрифте на Красном проспекте или гонках между светофорами. Если смотреть на это в контексте современности, то плохие дороги сегодня — это вовсе не проблема. Теперь это основа безопасности граждан независимо от их интеллектуальных навыков.

К чему бы привели идеально ровные дороги Давайте проведем мысленный эксперимент и представим, что в Новосибирске были бы идеальные дороги. В этой невообразимой ситуации резкие, дерзкие, нетрезвые, быстрые и агрессивные водители ездили бы по гладкому асфальту и, скорее всего, поубивали бы друг друга. Ограничения и камеры никого не останавливают. Запрещать можно что угодно, но если водитель хочет ехать быстро — он поедет. Здесь решает только человеческая природа, согласно которой несколько сотен рублей штрафа — ничто по сравнению с теми эмоциями, которые получаешь в процессе маневрирования в потоке со скоростью 100 км/ч. В этой утопии с территории города исчезли бы СТО и шиномонтажки, малый бизнес бы загнулся. На смену пришли бы эвакуаторы, машины скорой помощи и катафалки на каждом перекрестке.



Но дыры, ямы, кочки, трещины на дороге — это объективные факторы. Яму невозможно подкупить, обмануть или ускользнуть от её внимания. Яма оберегает нас. Только Яма помогает соблюдать правила ПДД.

«Так может, городские власти не заделывают ямы, потому что заботятся о нас?»

Тренируем силу воли на дороге

В реальных условиях дорожной инфраструктуры ты либо ездишь долго и осторожно со скоростью 40 км/ч, либо носишься, вырабатываешь адреналин, а в конце дня едешь на СТО ремонтировать подвеску. Особенно ярко эффект от ям демонстрируется глубокой ночью, когда дороги пусты, нет пешеходов и мало сотрудников ДПС. Казалось бы — вот, пожалуйста, прижми педаль газа к полу. Но дороги-то остаются такими в любое время суток, ямы не покидают свой пост. Вот где происходит истинная тренировка характера: когда по пустой дороге приходится ездить так же медленно, как и в час пик. Вот где развивается культура вождения.

В нашей реальности можно ездить спокойно, не нервничать и не смотреть по сторонам — ямы повсюду, а значит, если ты только что проезжал их на первой передаче, то и водители сзади сделают то же самое. Да, иногда приходится нервничать и поддерживать малый бизнес посещением СТО. Но разве жизнь и здоровье не важнее дырявой покрышки или треснувшей стойки? За это спокойствие и безопасность я хочу сказать спасибо мэрии Новосибирска. Мы должны стать примером для всех.

«Наша практика по сохранению ям должна масштабироваться на федеральный уровень»

Но все почему-то пытаются «исправить» ситуацию. Все хотят заделать ямы и ездить по гладкой дороге. Я не хочу. Я хочу ездить со скоростью 40 километров в час и быть уверенным, что все остальные ездят так же, независимо от статуса и лошадиных сил своего автомобиля. Я хочу, чтобы ямы появились везде, даже перед мэрией и перед зданием правительства. Нужно остановить финансирование этой отрасли, перевести всех ремонтников на другие, более важные должности. Бюджет на дороги в следующем году — 0 рублей. Тогда исчезнет коррупция и воровство. Яма — ключ к богатству, процветанию и взаимоуважению. Гражданское общество в России способна создать только Яма.

Нужно ли заделывать ямы на дорогах?

Хочешь поспорить с автором материала или выразить свою точку зрения? Добро пожаловать в комментарии! Как вы относитесь к ямам на дорогах? Стоит ли их ремонтировать?

Стать автором рубрики «Мнения» может любой житель Новосибирска. У вас есть своя точка зрения на события, которые происходят в городе? Вы хотите поделиться интересной историей о жизни? Рассказать о собственном опыте? Вы можете написать или надиктовать свою авторскую колонку, связавшись с редакцией НГС по телефону +7 982 781–74–07 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram).



А еще у нас есть Настя, которой вы можете написать лично, предложить или обсудить идею для своей авторской колонки.

