«Я хотел бы всё-таки напряжение снять»: мэр прокомментировал отмену мероприятий из-за коронавируса

В Новосибирске пока нет официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом

— По «Крымской весне» решение принято на государственном уровне. Это не территориальное решение. В целом по заболеваемости, опасности, рискам по коронавирусу я хотел бы всё-таки напряжение снять. Потому что можно нагнетать, конечно, ситуацию. Но у нас такой комплекс мероприятий, чтобы защитить территорию. Это и ограничение наших контактов со странами, где вспышка эпидемии. Причем пополнился существенно список этих стран. Китай, республика Корея, Иран, Италия, европейские страны. Ряд мероприятий, которые должны были быть в Европе — во Франции, в Германии — всё это отменили, — сказал мэр

Анатолий Локоть подчеркнул, что в Новосибирске приняты все меры профилактики заболевания, в том числе, есть месячный запас масок.

— И, кстати, спрос [на маски], упал, — отметил мэр. Поэтому нагнетание дальше ситуации, я думаю, смысла не имеет. Нельзя недооценивать, но ситуация контролируемая. Ни одного факта заболевания коронавирусом в Новосибирске нет.

Тем не менее, областное правительство не исключает отмены форума «Технопром» именно из-за угрозы коронавируса. Накануне стало известно, что из-за коронавируса отменили проведение фестиваля «Крымская весна».