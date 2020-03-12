Почему надо поощрять геймеров. Личный рассказ бывшего игрока в Dota2 (теперь он работает в Moscow city)

Как вы считаете, киберспорт — это зависимость или полезное занятие? Пишите свое мнение в комментариях Фото: Александр Ощепков

Многие родители считают киберспорт обычной игровой зависимостью. Логика проста: ребенку нельзя столько времени проводить за компьютером — это портит зрение, осанку, влияет на успеваемость в школе (или институте). Так ли это? Digital-аналитик Кирилл Ли в своей авторской колонке рассказывает о том, как с юности играть в игры, а потом переехать работать в Moscow city, чтобы заниматься любимым делом, вести лекции и развивать киберспорт в России.

Когда-то давно я очень много играл в компьютерные игры, особенно в Dota2. Сейчас некоторые неосознанно, но очень гордо называют себя «киберспортсменами». У меня были попытки стать киберспортсменом по дисциплине Dota2, даже была полупрофессиональная команда с забавным названием «Вьетнамские слоники». Но в итоге мне пришлось выбирать между двумя вариантами — либо придумывать, как применить себя в киберспорте иначе, либо уходить во что-то более традиционное для общества и завязать с играми вообще.



Как играть в игры, чтобы стать экспертом в этой области?

Тогда я попробовал себя в роли комментатора. Друзьям нравилось звучание моего голоса, темп и подача, а мне нравилось этим заниматься — понимал, что нахожусь на верном пути. Откомментировал пару профессиональных лиг, затем поймал себя на мысли, что нужно двигаться дальше.

Вот тогда на моем киберспортивном пути в 2014 году встретился Роман Кунцевич — человек, горевший идеей делать турниры по Сибири и всей России. В самой фанатичной команде, в компании энтузиастов, мы начали создавать новое в истории киберспорта России (который не особо развивался в то время) — от небольших компьютерных клубов до многотысячных мероприятий за два года работы. Люди охотно следили за киберспортсменами на наших мероприятиях в Сан-Сити. Сразу после окончания учебы я переехал в Москву, и здесь (уже в лице эксперта) помогаю другим делать киберспорт лучше.

Не для тупых, а для интеллектуалов

Многие говорят, что киберспорта не существует, и это просто игровая зависимость. Но простому обывателю он дает прежде всего развитие интеллекта. Часто компьютерный спорт сравнивают с шахматами. Хотя на самом деле в киберспорте во время соревновательного матча у игрока стоит куда больше задач. Ему нужно невербально отслеживать целую дюжину показателей и параметров, что очень непросто — это развивает и концентрацию внимания, и скорость, и аналитическое мышление. Также многочисленные исследования указывают на то, что среднестатистический киберспортсмен намного больше успевает делать по учебе и двигается в ногу со временем.

Киберспорт — это именно спорт. Не путать с игровой зависимостью!

Сейчас наша команда как раз борется с тем, что для людей само понятие «киберспорт» и «геймерство» звучит достаточно размыто. Давайте определимся: человек, который активно играет в компьютерные игры, — это геймер, а вот человек, систематически занимающийся тренировками за компьютером и в спортзале, — киберспортсмен. Турнирные сессии могут достигать 10–12 часов, для этого нужна хорошая физическая подготовка, чтобы играть всё это время со 100% концентрацией. Именно поэтому киберспорт — именно спорт и нельзя его путать с зависимостью.

А как с киберспортом обстоят дела в Новосибирске?

Киберспорт в России находится в самой непростой ситуации. Со стороны большого бизнеса мы понимаем, что крупные игроки не видят потенциала на российском рынке (например, компанию Esforce, в которую недавно инвестировали 100 миллионов $, сейчас не покупают и за 30 млн $, по оценкам некоторых экспертов этот холдинг не уйдет с лота даже за 5 миллионов).

А вот со стороны малого бизнеса ситуация куда лучше. Так, в Новосибирске за последний год открылось около 10 компьютерных клубов — это несопоставимо много по отношению к населению всего Новосибирска. Тем не менее, в последние годы интерес неумолимо растет, постоянно появляются новые команды на балансе университетов, а также есть возможность поучаствовать в регулярных турнирах от различных коммерческих контор или Федерации компьютерного спорта. Развивается сектор кружков для школьников — детям интересно, а родителям вроде даже понятно.

Киберспорт — это...

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