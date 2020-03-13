«Оградить от тревоги и коронавируса»: на входе в филармонию поставят дозаторы с антисептиками для рук

Антисептики будут установлены во всех филиалах филармонии Фото: Татьяна Фатеева

Новосибирская филармония заказала поставку диспенсеров для дезинфицирующих средств и антисептика для рук стоимостью чуть более 50 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. В пресс-службе новосибирской филармонии объяснили, что делают это для профилактики различных сезонных вирусов, в том числе коронавируса:

— Мы на опережение действуем — больше для спокойствия слушателей, чтобы оградить их от тревоги и не только от коронавируса, но и от всех сезонных вирусов.

Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности Пётр Керский подтвердил, что дозаторы и антисептики для безводной обработки рук будут закуплены для всех филиалов филармонии: они будут стоять на входе, посетители смогут воспользоваться ими бесплатно. Это должно произойти на следующей неделе.



В филармонии добавили, что если их контролирующие органы примут решение об отмене каких-то мероприятий, то они отменят, но пока таких случаев не было.

Ранее филармония сообщала о том, что в концертных залах (Камерном зале и Концертном зале им. А. Каца) проводятся дополнительные меры дезинфекции помещений: — На сегодняшний день наряду с основными нормами проведения плановых клининговых работ проводится дополнительная обработка поручней лестничных маршей, перил, дверных ручек, санитарных узлов, мягкой мебели (диванов, банкеток, подлокотников и кресел в зрительных залах), а также столов, гардеробных прилавков и номерков для слушателей. Кроме того, в учреждении установят рециркуляторы-облучатели — компактные приборы для обеззараживания помещений, которые обеспечат высокоэффективную дезинфекцию воздуха. Подобные меры принимаются в общественных местах в разных странах для предотвращения распространения коронавируса, профилактики. Например, в Таиланде, как рассказывают новосибирцы, которые находятся там, в торговых центрах стоят антисептики для рук на входе.

Журналист НГС узнал также у новосибирских ТЦ, планируют ли они сделать так. — Мы уже озаботились этим вопросом. Сейчас ведётся работа по закупке оборудования (санитайзеров), которые будут установлены на каждой входной группе и ресепшенах ТЦ и БЦ, — ответила PR-менеджер МФК «Сан Сити» Галина Туралина. Она уточнила, что в ближайшее время установят восемь санитайзеров. Директор по маркетингу ТРК «Эдем» Анастасия Стоун также отметила, что они участили профилактическую и очаговую дезинфекцию: — Обеззараживанию подлежат все поверхности в помещениях: все предметы обстановки, подоконники, стулья, столы, дверные ручки, посуда и так далее. И увеличили объём расходных материалов, дезинфекционных препаратов и средства индивидуальной защиты сотрудников. Поставили в ротацию по внутреннему радиовещанию в ТРК аудиозапись с напоминанием нашим гостям о профилактических мерах — частое мытьё рук с мылом, протирку их кожными антисептиками, регулярное проветривание помещений и проведение влажной уборки.

