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«Оградить от тревоги и коронавируса»: на входе в филармонию поставят дозаторы с антисептиками для рук

НГС узнал, в каких ещё общественных местах примут такие же меры

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Антисептики будут установлены во всех филиалах филармонии

Антисептики будут установлены во всех филиалах филармонии

Новосибирская филармония заказала поставку диспенсеров для дезинфицирующих средств и антисептика для рук стоимостью чуть более 50 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

В пресс-службе новосибирской филармонии объяснили, что делают это для профилактики различных сезонных вирусов, в том числе коронавируса:

— Мы на опережение действуем — больше для спокойствия слушателей, чтобы оградить их от тревоги и не только от коронавируса, но и от всех сезонных вирусов.

Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности Пётр Керский подтвердил, что дозаторы и антисептики для безводной обработки рук будут закуплены для всех филиалов филармонии: они будут стоять на входе, посетители смогут воспользоваться ими бесплатно. Это должно произойти на следующей неделе.

В филармонии добавили, что если их контролирующие органы примут решение об отмене каких-то мероприятий, то они отменят, но пока таких случаев не было.

Ранее филармония сообщала о том, что в концертных залах (Камерном зале и Концертном зале им. А. Каца) проводятся дополнительные меры дезинфекции помещений:

— На сегодняшний день наряду с основными нормами проведения плановых клининговых работ проводится дополнительная обработка поручней лестничных маршей, перил, дверных ручек, санитарных узлов, мягкой мебели (диванов, банкеток, подлокотников и кресел в зрительных залах), а также столов, гардеробных прилавков и номерков для слушателей.

Кроме того, в учреждении установят рециркуляторы-облучатели — компактные приборы для обеззараживания помещений, которые обеспечат высокоэффективную дезинфекцию воздуха.

Подобные меры принимаются в общественных местах в разных странах для предотвращения распространения коронавируса, профилактики. Например, в Таиланде, как рассказывают новосибирцы, которые находятся там, в торговых центрах стоят антисептики для рук на входе.

Журналист НГС узнал также у новосибирских ТЦ, планируют ли они сделать так.

— Мы уже озаботились этим вопросом. Сейчас ведётся работа по закупке оборудования (санитайзеров), которые будут установлены на каждой входной группе и ресепшенах ТЦ и БЦ, — ответила PR-менеджер МФК «Сан Сити» Галина Туралина. Она уточнила, что в ближайшее время установят восемь санитайзеров.

Директор по маркетингу ТРК «Эдем» Анастасия Стоун также отметила, что они участили профилактическую и очаговую дезинфекцию:

— Обеззараживанию подлежат все поверхности в помещениях: все предметы обстановки, подоконники, стулья, столы, дверные ручки, посуда и так далее. И увеличили объём расходных материалов, дезинфекционных препаратов и средства индивидуальной защиты сотрудников. Поставили в ротацию по внутреннему радиовещанию в ТРК аудиозапись с напоминанием нашим гостям о профилактических мерах — частое мытьё рук с мылом, протирку их кожными антисептиками, регулярное проветривание помещений и проведение влажной уборки.

Вчера НГС рассказал, кто может пройти тестирование на коронавирус и в каких случаях нужно идти к терапевту, а в каких — вызывать скорую. Больше новостей по теме здесь.

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новосибирская филармониякоронавируспрофилактика
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КОММЕНТАРИИ (16)

Владимир
13 мар 2020 в 11:25

Это просто массовая истерия какая-то.

Фото пользователя
13 мар 2020 в 11:32

Наиболее эффективный способ борьбы с вирусными инфекциями, показан в пятой серии фильма "Эпидемия".
Ну очень эффективный метод...

ЫЫЫ
13 мар 2020 в 11:31

Это как дым в одном месте...