Новосибирцы пугают друг друга сообщениями о больном с коронавирусом. Выясняем, правда это или нет

Новосибирцы начали пересылать друг другу информацию о пациенте НИИТО, который якобы изолирован с коронавирусом. Об этом в редакцию НГС написала читательница Елена, чтобы понять, так ли это или нет.
— Пришло такое сообщение: «Будьте крайне осторожны. В Новосибирске есть коронавирус. В НИИТО изолирован больной с вирусом. «Вектор» подтвердил вчера диагноз. Но контакт с медперсоналом был по полной, — рассказала Елена.
Главный врач ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я. Л. Цивьяна» Минздрава России Елена Губина рассказала журналисту НГС, что на сегодняшний день в их учреждении пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией не зарегистрировано, также не зарегистрированы пациенты с подозрением на это заболевание.
Она напомнила, что все медицинские учреждения города с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия среди населения Новосибирска работают в соответствии с приказом Минздрава Новосибирской области от 29.01.2020 № 174 «Об организации профилактических и противоэпидемических мероприятий при выявлении (подозрении) коронавирусной инфекции в Новосибирской области».
— Определён порядок первичного информирования о случае выявления больного (подозрительного) с инфекционным заболеванием, ассоциированным с новым коронавирусом 2019-nCoV. Прописана целая процедура, — уточнила Елена Губина.
Нужно информировать главного врача (заместителя) медицинской организации; направить экстренное извещение в эпидбюро ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области», минздрав, ГБУЗ НСО «Территориальный центр медицины катастроф Новосибирской области», Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области, ГБУЗ НСО «Областной центр дезинфекции» (заявка на заключительную дезинфекцию). Кроме того, нужно информировать главного внештатного специалиста по инфекционным болезням министерства здравоохранения области и главного внештатного специалиста эпидемиолога.
— Основные симптомы заболевания 2019-nCoV: температура, утомление, кашель с небольшим количеством мокроты. По мере развития болезни у некоторых больных (около 15%) может развиться диспноэ (проблема с дыханием — прим.ред). Температура регистрируется у более, чем 90% больных, сухой кашель — примерно у 80%, сдавленность в груди — у более чем 20%, — добавила Елена Губина.
В региональном Минздраве не смогли оперативно прокомментировать информацию.
Что делать, если вы подозреваете у себя коронавирус (а также где и как сдать анализ) — читайте в этой инструкции. Из-за короновируса массовые мероприятия, в частности форумы, которые проводятся в Новосибирской области, оказываются под угрозой срыва. Авиакомпании также продолжают отменять различные рейсы из-за распространения вируса.