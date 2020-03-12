Новосибирцы пугают друг друга сообщениями о больном с коронавирусом. Выясняем, правда это или нет

Новосибирцы начали пересылать друг другу информацию о пациенте НИИТО, который якобы изолирован с коронавирусом. Об этом в редакцию НГС написала читательница Елена, чтобы понять, так ли это или нет.



— Пришло такое сообщение: «Будьте крайне осторожны. В Новосибирске есть коронавирус. В НИИТО изолирован больной с вирусом. «Вектор» подтвердил вчера диагноз. Но контакт с медперсоналом был по полной, — рассказала Елена.



Главный врач ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я. Л. Цивьяна» Минздрава России Елена Губина рассказала журналисту НГС, что на сегодняшний день в их учреждении пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией не зарегистрировано, также не зарегистрированы пациенты с подозрением на это заболевание.