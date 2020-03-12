Использовал свой авторитет: подробности уголовного дела против экс-начальника правового управления мэрии

— По данным следствия, весной 2019 года директор коммерческой организации предложил ранее знакомому ему начальнику управления нормативно-правовой работы мэрии Новосибирска получить от него взятку в виде денег в размере 100 000 рублей за способствование им в силу своего должностного положения совершить незаконные действия в его пользу, решить вопрос об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по улице Сурикова в Новосибирске, — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Сальников, по данным следствия, на предложение согласился.

— В дальнейшем начальник управления подготовил необходимые документы и используя свой авторитет по службе, согласовал проекты постановлений, хотя ранее заявления собственников земельных участков о перераспределении земельных участков были возвращены управлением по земельным ресурсам мэрии Новосибирска заявителям без исполнения ввиду отсутствия проекта межевания, в получении которого заявителям также было отказано департаментом строительства и архитектуры Новосибирска и отдал на утверждение, — объяснили следователи.

В мае в итоге были вынесены постановления «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по улице Сурикова». Улица Сурикова расположена в Дзержинском районе.

— За совершение незаконных действий экс-начальник управления нормативно-правовой работы мэрии Новосибирска получил денежное вознаграждение в сумме 100 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Новосибирской области. Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего 42-летнего начальника управления нормативно-правовой работы мэрии Новосибирска по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), — добавили в ведомстве.