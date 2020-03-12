Симптомы коронавируса — показываем в одной картинке

В Новосибирской области под наблюдением находятся 282 человека, 447 человек уже сняты с учёта. Это те люди, которые потенциально могут быть заражены коронавирусной инфекцией.
Все они находятся на 14-дневном домашнем карантине, после него — при отрицательном анализе на коронавирус и отсутствии симптомов — они смогут выйти на работу. В случае, если спустя эти две недели у человека все-таки поднимется температура, ему нужно обратиться к участковому терапевту. С большой долей вероятности это ОРВИ или проявление какого-либо другого заболевания.
Рассказываем про основные симптомы коронавирусной инфекции (внимание, аналогичные проявления могут быть и у других болезней):
Можно ли сдать тест на коронавирус самостоятельно и сколько стоит анализ — рассказываем тут.
Накануне, 11 марта, ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
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