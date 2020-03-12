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Симптомы коронавируса — показываем в одной картинке

Они схожи с ОРВИ, но есть некоторые отличия

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Последний рейс из Китая прилетел в новосибирский аэропорт в феврале

Последний рейс из Китая прилетел в новосибирский аэропорт в феврале

В Новосибирской области под наблюдением находятся 282 человека, 447 человек уже сняты с учёта. Это те люди, которые потенциально могут быть заражены коронавирусной инфекцией.

Все они находятся на 14-дневном домашнем карантине, после него — при отрицательном анализе на коронавирус и отсутствии симптомов — они смогут выйти на работу. В случае, если спустя эти две недели у человека все-таки поднимется температура, ему нужно обратиться к участковому терапевту. С большой долей вероятности это ОРВИ или проявление какого-либо другого заболевания.

Рассказываем про основные симптомы коронавирусной инфекции (внимание, аналогичные проявления могут быть и у других болезней):

Можно ли сдать тест на коронавирус самостоятельно и сколько стоит анализ — рассказываем тут.

Накануне, 11 марта, ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

Все свежие новости про китайский коронавирус читайте тут.

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коронавируспандемияВОЗсимптомы болезни
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КОММЕНТАРИИ (19)

маруся
12 мар 2020 в 14:22

Коронавиркюус придет 23 апреля,границы
закроют,на улицу нельзя будет выходить,чтоб не испугать новоявленного

Локт
12 мар 2020 в 14:22

Эй, колхозные журналисты. Симптомы у коронавирусной инфекции, а не у коронавируса.

Фото пользователя
12 мар 2020 в 14:12

Чем эти симптомы отличны от обычного гриппа или даже ОРЗ?