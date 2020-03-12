Фотозоны не будет: в СГК пригрозили перекрасить новосибирские «Мальдивы»

В компании СГК заявили о намерении покрасить новосибирские «Мальдивы» — золоотвал ТЭЦ-5, известный своей ярко голубой водой
Об этом сегодня в прямом эфире в группе «Новосибирской службы эвакуации АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» сказал советник гендиректора Новосибирской теплосетевой компании СГК Петр Бажин.
Бажин ответил на вопрос подписчика о том, не планируют ли на золоотвале ТЭЦ-5 устроить зону отдыха:
— Не будем делать ни зону отдыха, ни фотозону. Зону ограниченного доступа, скорее. Любители пробовали плавать, а это небезопасно для здоровья. Наша задача: обеспечить безопасность. Может быть, перекрасим её в зелёный или пурпурный цвет, — пошутил Бажин.
НГС написал о золоотвале ТЭЦ-5 в июне 2019 года, после чего туда начали ещё активнее ездить желающие сделать красивые кадры (посмотрите, как это место выглядело летом). Это место начали называть новосибирскими или сибирскими Мальдивами из-за цвета воды. Осенью эксперты провели там замеры радиации. Расшифровку результатов можно прочитать здесь.