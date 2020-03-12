Фотозоны не будет: в СГК пригрозили перекрасить новосибирские «Мальдивы»

В СГК заявили, что на золоотвале не будет зоны отдыха

В компании СГК заявили о намерении покрасить новосибирские «Мальдивы» — золоотвал ТЭЦ-5, известный своей ярко голубой водой

Об этом сегодня в прямом эфире в группе «Новосибирской службы эвакуации АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» сказал советник гендиректора Новосибирской теплосетевой компании СГК Петр Бажин.

Бажин ответил на вопрос подписчика о том, не планируют ли на золоотвале ТЭЦ-5 устроить зону отдыха:

— Не будем делать ни зону отдыха, ни фотозону. Зону ограниченного доступа, скорее. Любители пробовали плавать, а это небезопасно для здоровья. Наша задача: обеспечить безопасность. Может быть, перекрасим её в зелёный или пурпурный цвет, — пошутил Бажин.

