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Здоровье

Фотозоны не будет: в СГК пригрозили перекрасить новосибирские «Мальдивы»

По словам представителей компании, отдыхать там небезопасно

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В СГК заявили, что на золоотвале не будет зоны отдыха

В СГК заявили, что на золоотвале не будет зоны отдыха

В компании СГК заявили о намерении покрасить новосибирские «Мальдивы» — золоотвал ТЭЦ-5, известный своей ярко голубой водой

Об этом сегодня в прямом эфире в группе «Новосибирской службы эвакуации АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» сказал советник гендиректора Новосибирской теплосетевой компании СГК Петр Бажин.

Бажин ответил на вопрос подписчика о том, не планируют ли на золоотвале ТЭЦ-5 устроить зону отдыха:

— Не будем делать ни зону отдыха, ни фотозону. Зону ограниченного доступа, скорее. Любители пробовали плавать, а это небезопасно для здоровья. Наша задача: обеспечить безопасность. Может быть, перекрасим её в зелёный или пурпурный цвет, — пошутил Бажин.

НГС написал о золоотвале ТЭЦ-5 в июне 2019 года, после чего туда начали ещё активнее ездить желающие сделать красивые кадры (посмотрите, как это место выглядело летом). Это место начали называть новосибирскими или сибирскими Мальдивами из-за цвета воды. Осенью эксперты провели там замеры радиации. Расшифровку результатов можно прочитать здесь.

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тэцэкологиябезопасностьсгк
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КОММЕНТАРИИ (7)

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12 мар 2020 в 13:54

Нужно всех новосибирских РСП загнать туда... И не выпускать... Смотреть, что будет...

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12 мар 2020 в 13:54

надо туда короновирус запустить

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12 мар 2020 в 13:53

У нас люди очень долго думают ... не прошло и года как решили , что там небезопасно, а когда там концерты проводили и все кому ни лень бултыхались было нормально ... Где наши экологи или кто там , которые должны были заставить оградить зону ?