12 марта четверг
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 5/10
usd 71.47
eur 81.02
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 5/10
usd 71.47
eur 81.02

Все новости

Все новости
Криминал

В Новосибирске задержали экс-начальника правового управления мэрии

Роман Сальников может быть связан с делом о коррупции

122
3 Обсудить

Поделиться

В пресс-центре мэрии сообщилали, что сотрудники проходят свидетелями

В пресс-центре мэрии сообщилали, что сотрудники проходят свидетелями

В Новосибирске задержали бывшего начальника управления нормативно-правовой работы мэрии Новосибирска Романа Сальникова, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, его задержали на 48 часов по уголовному делу о взятке — ему грозит от трёх до пяти лет лишения свободы. В уголовном деле фигурирует сумма 100 тыс. руб. Деньги, по предварительным данным, полагались за урегулирование вопроса с незаконной постройкой.

В пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области пообещали прокомментировать ситуацию позже.

В конце февраля силовики работали в других подразделениях мэрии - они приходили в Департамент транспорта Новосибирска, а также в МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» — после обысков они забрали с собой кипу документов.

Тогда в мэрии пояснили, что следственные действия проводились по делу о некоем подлоге, в котором чиновники проходят лишь как свидетели. Тогда же издание «Тайга.инфо» сообщило, что обыски могут быть связаны с недавно введённой в эксплуатацию многоэтажкой на Красном проспекте, 163/6. Что не так с новым домом, в который сейчас активно заселяются жильцы, и есть ли тут конфликт двух строительных компаний — разбиралась журналист НГС.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

жилое строительствоРасцветайсиловики
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (3)

шаншга
12 мар 2020 в 13:35

Там вся - коррупция . некоррупции в нашей стране - нет .