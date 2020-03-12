В Новосибирске задержали экс-начальника правового управления мэрии

По данным издания, его задержали на 48 часов по уголовному делу о взятке — ему грозит от трёх до пяти лет лишения свободы. В уголовном деле фигурирует сумма 100 тыс. руб. Деньги, по предварительным данным, полагались за урегулирование вопроса с незаконной постройкой.

В конце февраля силовики работали в других подразделениях мэрии - они приходили в Департамент транспорта Новосибирска, а также в МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» — после обысков они забрали с собой кипу документов.

Тогда в мэрии пояснили, что следственные действия проводились по делу о некоем подлоге, в котором чиновники проходят лишь как свидетели. Тогда же издание «Тайга.инфо» сообщило, что обыски могут быть связаны с недавно введённой в эксплуатацию многоэтажкой на Красном проспекте, 163/6. Что не так с новым домом, в который сейчас активно заселяются жильцы, и есть ли тут конфликт двух строительных компаний — разбиралась журналист НГС.