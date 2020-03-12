Вышел из больницы покурить и пропал: новосибирцев зовут в лес на поиски пенсионера

— Около 11:00 сегодня вышел покурить из больницы в Барышево, находится в состоянии, угрожающем жизни и здоровью, дезориерентирован, на месте полиция. В силу здоровья думаем, что не мог уйти уйти дальше 5 км, но вокруг лес. Телефон пока доступен, но говорить не может, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Елизавета Лиманская.

Новосибирские волонтёры собирают добровольцев на поиски 72-летнего Резвана Галимова - мужчина пропал сегодня, 12 марта, в Барышево.

По словам Лиманской, участвовать в поисках может любой человек — необходимо только тепло одеться и слушаться координатора на месте. Поиски будут проходить в заснеженном лесу, поэтому нужно как можно больше людей и проходимых автомобилей.

— Вышел покурить, поэтому легко одет. Час-два и он замёрзнет, — уточнила Елизавета.

Выезд запланирован в 14:00. Желающие участвовать в поисках могут позвонить следить за информацией в официальном сообществе «Лиза Алерт» ВКонтакте — скоро там появится адрес штаба в Барышево.

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В пресс-службе «Лиза Алерт» рассказали НГС, что Резван Галимов найден живым - пенсионер выбрался из леса самостоятельно.

Также напоминают, что уже неделю новосибирцы безрезультатно ищут учёного Геннадия Кулакого — НГС выяснил, чем знаменит бесследно пропавший учёный.