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Вышел из больницы покурить и пропал: новосибирцев зовут в лес на поиски пенсионера

Мужчина находится в состоянии, которое угрожает его жизни и здоровью

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Поиски пропавшего пенсионера будут проходить в лесу&nbsp;

Поиски пропавшего пенсионера будут проходить в лесу 

Новосибирские волонтёры собирают добровольцев на поиски 72-летнего Резвана Галимова - мужчина пропал сегодня, 12 марта, в Барышево.

— Около 11:00 сегодня вышел покурить из больницы в Барышево, находится в состоянии, угрожающем жизни и здоровью, дезориерентирован, на месте полиция. В силу здоровья думаем, что не мог уйти уйти дальше 5 км, но вокруг лес. Телефон пока доступен, но говорить не может, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Елизавета Лиманская.

По словам Лиманской, участвовать в поисках может любой человек — необходимо только тепло одеться и слушаться координатора на месте. Поиски будут проходить в заснеженном лесу, поэтому нужно как можно больше людей и проходимых автомобилей.

— Вышел покурить, поэтому легко одет. Час-два и он замёрзнет, — уточнила Елизавета.

Выезд запланирован в 14:00. Желающие участвовать в поисках могут позвонить следить за информацией в официальном сообществе «Лиза Алерт» ВКонтакте — скоро там появится адрес штаба в Барышево.

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В пресс-службе «Лиза Алерт» рассказали НГС, что Резван Галимов найден живым - пенсионер выбрался из леса самостоятельно.

Также напоминают, что уже неделю новосибирцы безрезультатно ищут учёного Геннадия Кулакого — НГС выяснил, чем знаменит бесследно пропавший учёный.

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пропал«Лиза Алерт»
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КОММЕНТАРИИ (8)

Кот Обормот
12 мар 2020 в 13:25

А ведь минздрав предупреждал....

Гость
12 мар 2020 в 13:28

Выезд в 14 часов.
Вышел покурить около 11.
Одет легко, час- два он замерзнет.
Да!

мухаха
12 мар 2020 в 13:26

Сам виноват, курить - здоровью вредить, Минздрав предупреждал! Пенсионер с возу - ПФРу легче!