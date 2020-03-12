12 марта четверг
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 5/10
usd 71.47
eur 81.02
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 5/10
usd 71.47
eur 81.02

Все новости

Все новости
Авто

Власти передумали повышать штрафы для водителей, но гайки закрутят по-другому

Чиновники и общественные деятели обсудили, как повысить безопасность на дорогах

1 812
15 Обсудить

Поделиться

Всеобщее повышение штрафов заменят на индивидуальный подход к каждому водителю

Всеобщее повышение штрафов заменят на индивидуальный подход к каждому водителю

В России не будут вводить повышенные штрафы для водителей, вызвавшие большую критику со стороны общественности. Об этом стало известно в ходе заседания рабочей группы при Общероссийском народном фронте (ОНФ).

— Пока принято решение оставить неизменными размеры штрафов, — заявил замминистра юстиции Денис Новак. — При этом водители должны четко осознавать последствия своих действий.

В ОНФ добавили, что по паритету покупательной способности многие штрафы в России уже сейчас в разы выше, чем в Европе и США. Поэтому серьезное ужесточение наказаний на данный момент невозможно.

Первоначальная таблица штрафов на основе нового КоАП, предложенного Минюстом. От идеи повышения штрафов отказались, но остальные пункты пока в силе

Первоначальная таблица штрафов на основе нового КоАП, предложенного Минюстом. От идеи повышения штрафов отказались, но остальные пункты пока в силе

При этом Новак отметил, что в будущем систему всё равно придется усовершенствовать. Одно из предложений, обсуждаемое за круглым столом, — внедрение риск-ориентированного подхода к нарушителям ПДД. Речь о том, чтобы применять санкции в зависимости от рисков возникновения аварии и истории конкретного автомобилиста.

— Мы предлагаем определять для каждого водителя индивидуальный коэффициент риска, — заявил координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов. — Как это делается при автомобильном страховании, но только на основе обработки больших данных, получаемых от Госавтоинспекции и камер фиксации.

Должны ли штрафы быть индивидуальными?

    В МВД и Минюсте заявили, что такой подход невозможно внедрить сразу. Скорее всего, его будут вводить постепенно в качестве эксперимента в отдельных регионах страны, но это еще предстоит обсудить.

    Напомним, в новом КоАП предлагалось в несколько раз поднять штрафы. Например, за превышение скорости на 20–40 км/ч хотели наказывать на 3 тысячи рублей вместо нынешних 500 рублей, а за нарушение правил проезда ж/д путей — на 5 тысяч вместо 3.

    Несмотря на отказ ужесточать действующие санкции, некоторые изменения в КоАП, скорее всего, одобрят. Например, может быть введена конфискация автомобиля за повторную езду в пьяном виде и/или лишение прав за три грубых нарушения ПДД в течение года. Также в проекте предусмотрен новый штраф в размере 5 тысяч за опасное вождение.

    Ранее эксперты уже говорили о том, что обычное повышение штрафов не сделает дороги безопаснее. Они предлагали ввести прогрессивную систему: чем больше нарушений, тем больше платишь.

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК0
    • СМЕХ0
    • УДИВЛЕНИЕ0
    • ГНЕВ0
    • ПЕЧАЛЬ2

    Поделиться

    Поделиться

    ПДДзаконштрафы
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (15)

    Фото пользователя
    12 мар 2020 в 13:11

    ВОТ ДЛЯ ТАКИХ КАК ОБЩЕСТВИНИКИ НАДО ЗДЕЛАТЬ ШТРАФЫ ЧТОБ НЕ ПЕРЕХОДИЛИ ТОКА ПО ПРАВИЛАМ А НЕ КАК БОРАНЫ ВЫСКАЧИЛИ ИЗ АВТОБУСА НЕ СМОТРЯТ НА СВЕФОР И ПРУТ КАК БОРАНЫ УПЁРТЫЕ .ПЕШЕХОДАМ НАДО ШТРАФ ВВЕСТИ ПЕРЕШОЛ НЕ ТАМ ШТРАФ В 25 000 ТЫСЯЧ.ЗА ПОВТОРНОЕ 80 000 ТЫСЯЧ .И 2 ГОДА РАБОТЫ .ЕСЛИ НЕТ У ВАС АВТО НЕ ЗАВИДУЙТЕ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ НЕЧЕГО ДАЖЕ СЬЕЗДИТЬ КУДА ТО ВЫ НЕ МОЖЕТЕ У ВАС НЕТ НИЧЕГО ТОКА РАБОТАЙТЕ НА ДЯДЮ ЗА КОПЕЙКИ СУТКАМИ БЕЗ ВЫХОДНЫХ .ТАК ЧТО ДУМАЙТЕ БОШКОЙ СВОЕЙ .НЕЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ ЧТО ПОВЫСЯТ ШТРАФЫ .

    Lookout
    12 мар 2020 в 13:09

    Повышайте штрафы, все норм! С такими ценами на бензин все равно скоро на автобусы пересядем

    Вопрос
    12 мар 2020 в 13:20

    ПДД - это закон. Это договоренность между людьми, как им жить, что можно, а что нельзя. И вот есть люди, которые сознательно нарушают этот самый закон, т.е. по сути нарушают договор с другими людьми. Да, превышение скорости, парковка в неположенных местах, езда в пьяном состоянии - это все нарушения закона. Как и за нарушение любых других законов, здесь предусмотрена ответственность нарушителей.
    И вот у этих самых нарушителей еще хватает наглости оправдывать свое нарушение, вроде: уверенно вожу авто, парковаться негде и т.д. И штраф, видите ли, мало того, что большой, так вообще, это просто кто-то хочет на этом нажиться.
    Еще раз, нарушитель ПДД нарушает закон. Не хочешь штрафа - не нарушай закон.
    В то же самое время, как только возникает очередная история про какого-нибудь взяточника, все поголовно, включая нарушителей ПДД, требуют его наказать.