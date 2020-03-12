Власти передумали повышать штрафы для водителей, но гайки закрутят по-другому

В России не будут вводить повышенные штрафы для водителей, вызвавшие большую критику со стороны общественности. Об этом стало известно в ходе заседания рабочей группы при Общероссийском народном фронте (ОНФ).
— Пока принято решение оставить неизменными размеры штрафов, — заявил замминистра юстиции Денис Новак. — При этом водители должны четко осознавать последствия своих действий.
В ОНФ добавили, что по паритету покупательной способности многие штрафы в России уже сейчас в разы выше, чем в Европе и США. Поэтому серьезное ужесточение наказаний на данный момент невозможно.
При этом Новак отметил, что в будущем систему всё равно придется усовершенствовать. Одно из предложений, обсуждаемое за круглым столом, — внедрение риск-ориентированного подхода к нарушителям ПДД. Речь о том, чтобы применять санкции в зависимости от рисков возникновения аварии и истории конкретного автомобилиста.
— Мы предлагаем определять для каждого водителя индивидуальный коэффициент риска, — заявил координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов. — Как это делается при автомобильном страховании, но только на основе обработки больших данных, получаемых от Госавтоинспекции и камер фиксации.
Должны ли штрафы быть индивидуальными?
В МВД и Минюсте заявили, что такой подход невозможно внедрить сразу. Скорее всего, его будут вводить постепенно в качестве эксперимента в отдельных регионах страны, но это еще предстоит обсудить.
Напомним, в новом КоАП предлагалось в несколько раз поднять штрафы. Например, за превышение скорости на
Несмотря на отказ ужесточать действующие санкции, некоторые изменения в КоАП, скорее всего, одобрят. Например, может быть введена конфискация автомобиля за повторную езду в пьяном виде и/или лишение прав за три грубых нарушения ПДД в течение года. Также в проекте предусмотрен новый штраф в размере
Ранее эксперты уже говорили о том, что обычное повышение штрафов не сделает дороги безопаснее. Они предлагали ввести прогрессивную систему: чем больше нарушений, тем больше платишь.