Власти передумали повышать штрафы для водителей, но гайки закрутят по-другому

Всеобщее повышение штрафов заменят на индивидуальный подход к каждому водителю Фото: Татьяна Тихонова / 74.RU

В России не будут вводить повышенные штрафы для водителей, вызвавшие большую критику со стороны общественности. Об этом стало известно в ходе заседания рабочей группы при Общероссийском народном фронте (ОНФ). — Пока принято решение оставить неизменными размеры штрафов, — заявил замминистра юстиции Денис Новак. — При этом водители должны четко осознавать последствия своих действий. В ОНФ добавили, что по паритету покупательной способности многие штрафы в России уже сейчас в разы выше, чем в Европе и США. Поэтому серьезное ужесточение наказаний на данный момент невозможно.

Первоначальная таблица штрафов на основе нового КоАП, предложенного Минюстом. От идеи повышения штрафов отказались, но остальные пункты пока в силе Фото: Дмитрий Гладышев / Сеть городских порталов

При этом Новак отметил, что в будущем систему всё равно придется усовершенствовать. Одно из предложений, обсуждаемое за круглым столом, — внедрение риск-ориентированного подхода к нарушителям ПДД. Речь о том, чтобы применять санкции в зависимости от рисков возникновения аварии и истории конкретного автомобилиста. — Мы предлагаем определять для каждого водителя индивидуальный коэффициент риска, — заявил координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов. — Как это делается при автомобильном страховании, но только на основе обработки больших данных, получаемых от Госавтоинспекции и камер фиксации.

Должны ли штрафы быть индивидуальными?

В МВД и Минюсте заявили, что такой подход невозможно внедрить сразу. Скорее всего, его будут вводить постепенно в качестве эксперимента в отдельных регионах страны, но это еще предстоит обсудить. Напомним, в новом КоАП предлагалось в несколько раз поднять штрафы. Например, за превышение скорости на 20–40 км/ч хотели наказывать на 3 тысячи рублей вместо нынешних 500 рублей , а за нарушение правил проезда ж/д путей — на 5 тысяч вместо 3.