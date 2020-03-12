В Новосибирске силовики нагрянули в квартиру с фальшивыми деньгами — на видео попало задержание

В Новосибирске полицейские задержали подозреваемых в продаже фальшивых купюр — предполагается, что поддельные деньги трое молодых людей покупали через интернет и перепродавали.
В январе этого года полиция узнала, что в регионе появились мошенники, которые расплачиваются с людьми при покупке телефонов фальшивыми купюрами.
— Как выяснили оперативники, трое молодых людей в возрасте от 25 до 28 лет и 23-летняя девушка приобретали поддельные банковские билеты номиналом 5000 рублей посредством сети Интернет. Дальнейший сбыт фальшивых денежных купюр на территории региона осуществлялся при помощи сайта бесплатных объявлений. В настоящее время установлена причастность фигурантов к 4 фактам противоправной деятельности, в ходе которых им удалось сбыть 25 поддельных пятитысячных купюр, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Во время обыска в квартире подозреваемых нашли и изъяли поддельные деньги, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты. Против них уже возбудили уголовное дело по ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Двух мужчин посадили в СИЗО, а девушку отпустили под подписку о невыезде.
В конце февраля в новосибирском МВД назвали цену поддельной пятитысячной купюры. По информации пресс-службы Сибирского ГУ Банка России, в 2019 году в Новосибирской области было выявлено 270 пятитысячных купюр образца 1997 года выпуска (появились впервые в обращении в 2006 году. — Прим. ред.) и 109 — 2009 года.