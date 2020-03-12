В Новосибирске силовики нагрянули в квартиру с фальшивыми деньгами — на видео попало задержание

Во время обыска в квартире подозреваемых нашли и изъяли поддельные деньги, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты

В Новосибирске полицейские задержали подозреваемых в продаже фальшивых купюр — предполагается, что поддельные деньги трое молодых людей покупали через интернет и перепродавали.



В январе этого года полиция узнала, что в регионе появились мошенники, которые расплачиваются с людьми при покупке телефонов фальшивыми купюрами.

— Как выяснили оперативники, трое молодых людей в возрасте от 25 до 28 лет и 23-летняя девушка приобретали поддельные банковские билеты номиналом 5000 рублей посредством сети Интернет. Дальнейший сбыт фальшивых денежных купюр на территории региона осуществлялся при помощи сайта бесплатных объявлений. В настоящее время установлена причастность фигурантов к 4 фактам противоправной деятельности, в ходе которых им удалось сбыть 25 поддельных пятитысячных купюр, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.