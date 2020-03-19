На Первомайке вместо ларька с гробами и пивом строят монумент к 75-летию Победы. Местный депутат против

В Первомайском районе Новосибирска разгорелся скандал вокруг строительства монумента к 75-летию Победы. Комплекс решили установить на месте снесённого в прошлом году павильона, где располагались ритуальное агентство и небольшое кафе, в котором продавали пиво.
Против строительства выступает местный депутат Дмитрий Дамаев. Он утверждает, что монументу не место в сквере, и возводится он с нарушениями. Совет ветеранов и администрация говорят о том, что это желание жителей, и мемориал имеет необходимые документы.
Корреспондент НГС выслушал обе стороны конфликта.
«Место расположения выбрано неправильно»
Депутат Дмитрий Дамаев выступил против строительства монумента возле сквера «Белый сад» в Первомайском районе в конце февраля. Он опубликовал пост с критикой в своём инстаграме, а затем дискуссия переместилась в соцсети, в частности, в группу «Подслушано Первомайка».
— Я однозначно за монумент, но его место расположения неправильно выбрано. Когда изначально формировался сквер «Белый сад» — это было и остаётся единственным местом досуга микрорайона КСМ. Больше нет благоустроенных зелёных зон. И его планировалось так и развивать, чтобы с детьми можно было погулять, какие-то качели поставить. Мы хотели сделать воркаут, скейт-парк поставить, — объяснил корреспонденту НГС депутат Первомайского района Дмитрий Дамаев.
Он утверждает, что на территории района есть более удачные места для размещения монумента, а также уже есть памятные места.
— На территории ЖБИ-2 в 1970 году был построен Монумент Памяти. Он действующий. Это частная территория, но мы каждое 9 Мая вывозим наших ветеранов туда, и там даже Вечный огонь есть, — добавил Дамаев. — Строят новый монумент без согласования с жителями, которые на самом деле хотят, чтобы у нас больше было мест для отдыха. Конечно, ветераны за. И возводят мемориал на месте бывшего павильона. Там раньше продавали гробы и позже появилась кафешка. И они выносили гробы сушиться.
Депутат утверждает, что жители также жалуются на поборы — мемориал строят на взносы, и на то, что мемориал возводят без разрешения на строительство и публичных слушаний.
— Есть информация, что эти пожертвования не добровольные, а добровольно-принудительные в трудовых коллективах, образовательных учреждениях, и со школьников в школах в обязательном порядке собираются деньги на этот монумент, — объяснил депутат.
«Ветераны попросили»
В администрации Первомайского района рассказали корреспонденту НГС, что комплекс устанавливается по инициативе жителей и ветеранов.
— К главе администрации Первомайского района Виталию Новоселову, больше чем полгода назад, обратились ветераны. Они сказали, что им уже 90–95 лет, и тяжело приезжать на монумент, который находится в центральной части Первомайского района. Ветераны попросили посмотреть возможность сделать какой-либо мемориальный комплекс в микрорайоне «Твардовский» — «КСМ», и главное, чтобы можно было прописать там имена людей, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь главы Первомайской администрации Евгений Кочкин.
Он утверждает, что идея была поддержана жителями, а сам монумент не занимает много места. Кроме того, Кочкин пояснил, что, так как установка монумента является благоустройством территории, то отдельного разрешения для его строительства не требуется. По его словам, для спортивной и детской площадок есть и другие более подходящие места, в том числе и в самом сквере.
— Также были проведены десятки встреч со всеми общественными организациями района, с ТОСами, руководителями школ, с учреждениями молодежной политики, с директорами предприятий. И все как один поддержали эту идею! Мемориальный комплекс будет состоять из трёх пилонов. Два пилона (что по бокам) высотой 7 метров — на них будут размещены имена жителей Первомайского района — участников ВОВ. Третий пилон (что посередине) будет посвящен первомайцам, погибшим в локальных конфликтах. Комплекс — это не отдельное строительство, а благоустройство прилегающей к скверу территории. И, конечно, необходимые для этого документы есть, — добавил Кочкин.
Насчёт участия детей в сборе средств Кочкин ответил, что школьники решили провести акцию и собрать макулатуру, потом сдать её на переработку, чтобы вырученные деньги пошли на мемориал.
«Мы, конечно, удивлены, что кто-то против»
Председатель совета ветеранов Первомайского района Тамара Палецкая рассказала корреспонденту НГС, что желание построить комплекс было и у ветеранов, и у местных жителей.
— Мы, конечно, удивлены, что кто-то против. Это не на территории «Белого сада» строится, а у ограды его. Монумент будет о погибших первомайцах. КСМ — это большая территория, 30 тысяч населения, и у них нет памятного места. У нас проходят 9 мая патриотические мероприятия просто на дороге. Место монумента на дороге к храму и на обочине. Он никому не будет мешать, — рассказала Палецкая.
Она добавила, что в районе сделано достаточно много мест для отдыха детей.
— У нас есть Монумент Славы в центре, но ни одной фамилии на нём нет. Этот Монумент Славы, как и многие памятные места района, был создан по инициативе трудящихся и крупных предприятий. Сейчас у нас этот мемориал предполагается сделать также на сбережения трудящихся и спонсоров. И это благородно. Почему это плохо? Каким образом это помешает? — добавила Тамара Палецкая.
Открыть мемориал планируют к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас уже установлен каркас пилонов.
Вы согласны с депутатом, что строить мемориал рядом со сквером не нужно?
В ноябре прошлого года в Новосибирске на Монументе Славы вновь зажгли огонь, что можно считать окончанием реконструкции и самого сквера, которая заняла всё лето и большую часть осени. Разрытый еще новый асфальт на центральной аллее тогда вызвал много вопросов. Всего на реконструкцию парка из разных бюджетов было выделено больше 200 миллионов рублей. Обозреватель НГС прошёлся по дорожкам, чтобы понять, на что именно были потрачены средства.
Вся страна уже и без того превращена в какое-то радостное кладбище поминовения войны. Хватит заниматься некрофилией. Уже места для жизни живым не хватает !