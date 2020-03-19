На Первомайке вместо ларька с гробами и пивом строят монумент к 75-летию Победы. Местный депутат против

Корреспондент НГС выслушал обе стороны конфликта.



«Место расположения выбрано неправильно»



Депутат Дмитрий Дамаев выступил против строительства монумента возле сквера «Белый сад» в Первомайском районе в конце февраля. Он опубликовал пост с критикой в своём инстаграме, а затем дискуссия переместилась в соцсети, в частности, в группу «Подслушано Первомайка».

— Я однозначно за монумент, но его место расположения неправильно выбрано. Когда изначально формировался сквер «Белый сад» — это было и остаётся единственным местом досуга микрорайона КСМ. Больше нет благоустроенных зелёных зон. И его планировалось так и развивать, чтобы с детьми можно было погулять, какие-то качели поставить. Мы хотели сделать воркаут, скейт-парк поставить, — объяснил корреспонденту НГС депутат Первомайского района Дмитрий Дамаев.

Он утверждает, что на территории района есть более удачные места для размещения монумента, а также уже есть памятные места.

— На территории ЖБИ-2 в 1970 году был построен Монумент Памяти. Он действующий. Это частная территория, но мы каждое 9 Мая вывозим наших ветеранов туда, и там даже Вечный огонь есть, — добавил Дамаев. — Строят новый монумент без согласования с жителями, которые на самом деле хотят, чтобы у нас больше было мест для отдыха. Конечно, ветераны за. И возводят мемориал на месте бывшего павильона. Там раньше продавали гробы и позже появилась кафешка. И они выносили гробы сушиться.