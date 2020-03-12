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Назначен новый директор МУП «Энергия» - Локоть объяснил, с чем связаны кадровые перестановки

Новый директор прежде работал в компании «Газпром межрегионгаз Новосибирск»

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У муниципального предприятия «Энергия» сменился директор

У муниципального предприятия «Энергия» сменился директор

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назначил нового директора МУП «Энергия» — предприятие возглавит бывший менеджер ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Сергей Квашнев.

— Ряд задач у нас, в том числе реорганизационных. Мы будем продолжать реструктуризацию в мэрии. Поэтому в связи с этим сегодня происходят эти изменения. Человек имеет большой опыт работы руководителя в областной структуре. Нам предстоит серьёзная очень работа, — прокомментировал мэр Анатолий Локоть назначение нового директора предприятия.

По словам мэра, новое назначение не связано с концессией СГК.

Пока в должности директора МУП «Энергия» числится Михаил Колесников. До него предприятие возглавлял нынешний директор филиала СГК в Новосибирске Андрей Колмаков.

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МУП Энергиямэр
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КОММЕНТАРИИ (8)

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12 мар 2020 в 16:03

А вы, дружки, как не садитесь...в директора уж не годитесь

Chevrolet Niva
12 мар 2020 в 16:09

мы горожане, 100% доверяем А.Локтю.
Во всяком случае на выборы не ходим - а с интернета персонажи пусть считают иначе.

Вовчик1955
12 мар 2020 в 16:10

Нам, новосибирцам, вообще пофигу