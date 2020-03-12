Назначен новый директор МУП «Энергия» - Локоть объяснил, с чем связаны кадровые перестановки

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назначил нового директора МУП «Энергия» — предприятие возглавит бывший менеджер ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Сергей Квашнев.
— Ряд задач у нас, в том числе реорганизационных. Мы будем продолжать реструктуризацию в мэрии. Поэтому в связи с этим сегодня происходят эти изменения. Человек имеет большой опыт работы руководителя в областной структуре. Нам предстоит серьёзная очень работа, — прокомментировал мэр Анатолий Локоть назначение нового директора предприятия.
По словам мэра, новое назначение не связано с концессией СГК.
Пока в должности директора МУП «Энергия» числится Михаил Колесников. До него предприятие возглавлял нынешний директор филиала СГК в Новосибирске Андрей Колмаков.