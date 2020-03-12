Толпа бойцов ОМОНа снова приехала ТЭЦ-2 — фото с места событий

В учении участвовало несколько десятков сотрудников ОМОНа Фото: Пресс-служба СГК

Утром 12 марта здание ТЭЦ-2 в Ленинском районе снова окружили бойцы ОМОНа — об этом редакции рассказали читатели НГС. — Я мимо на автомобиле проезжал и смотрю цепь автоматчиков стоит в полной боевой выкладке, — пояснил читатель НГС Вадим. — С бронежилетами, с автоматами. И они прям вокруг всего предприятия, пока ехал только человек 20 стояло с одной стороны.

Эвакуация персонала ТЭЦ-2 Фото: Пресс-служба СГК

Новосибирцев взбудоражили люди с автоматами, окружившие ТЭЦ-2 Фото: читатель НГС

В пресс-службе СГК пояснили, что на ТЭЦ-2 продолжаются учения, который начались ещё вчера днём. — Основная часть завершилась вчера, но сегодня там ещё какие-то мероприятия проходят, — уточнили в ведомстве.

Бойцы ОМОНа в полном боевом снаряжении Фото: пресс-служба СГК

Учения возле ТЭЦ-2 проходят второй день Фото: пресс-служба СГК

В пресс-службе ГУ МВД по НСО пояснили, что у них нет никакой информации о том, что сейчас происходит на ТЭЦ-2. Получить оперативный комментарий в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области корреспонденту НГС не удалось.

Штабные автомобили Фото: пресс-служба СГК

Условный террорист Фото: пресс-служба СГК

Эвакуация персонала Фото: пресс-служба СГК