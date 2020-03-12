Толпа бойцов ОМОНа снова приехала ТЭЦ-2 — фото с места событий

Утром 12 марта здание ТЭЦ-2 в Ленинском районе снова окружили бойцы ОМОНа — об этом редакции рассказали читатели НГС.
— Я мимо на автомобиле проезжал и смотрю цепь автоматчиков стоит в полной боевой выкладке, — пояснил читатель НГС Вадим. — С бронежилетами, с автоматами. И они прям вокруг всего предприятия, пока ехал только человек 20 стояло с одной стороны.
В пресс-службе СГК пояснили, что на ТЭЦ-2 продолжаются учения, который начались ещё вчера днём.
— Основная часть завершилась вчера, но сегодня там ещё какие-то мероприятия проходят, — уточнили в ведомстве.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО пояснили, что у них нет никакой информации о том, что сейчас происходит на ТЭЦ-2. Получить оперативный комментарий в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области корреспонденту НГС не удалось.
В ноябре новосибирские спасатели устроили ночные учения в новосибирском метро. Они ликвидировали пожар и помогли пострадавшим пассажирам. Как это было — в материале 10 впечатляющих кадрах нашего фотографа.