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Город

Толпа бойцов ОМОНа снова приехала ТЭЦ-2 — фото с места событий

На предприятии второй день проходят учения: НГС публикует фото

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В учении участвовало несколько десятков сотрудников ОМОНа

В учении участвовало несколько десятков сотрудников ОМОНа

Утром 12 марта здание ТЭЦ-2 в Ленинском районе снова окружили бойцы ОМОНа — об этом редакции рассказали читатели НГС.

— Я мимо на автомобиле проезжал и смотрю цепь автоматчиков стоит в полной боевой выкладке, — пояснил читатель НГС Вадим. — С бронежилетами, с автоматами. И они прям вокруг всего предприятия, пока ехал только человек 20 стояло с одной стороны.

Эвакуация персонала ТЭЦ-2

Эвакуация персонала ТЭЦ-2

Новосибирцев взбудоражили люди с автоматами, окружившие ТЭЦ-2

Новосибирцев взбудоражили люди с автоматами, окружившие ТЭЦ-2

В пресс-службе СГК пояснили, что на ТЭЦ-2 продолжаются учения, который начались ещё вчера днём.

— Основная часть завершилась вчера, но сегодня там ещё какие-то мероприятия проходят, — уточнили в ведомстве.

Бойцы ОМОНа в полном боевом снаряжении&nbsp;

Бойцы ОМОНа в полном боевом снаряжении 

Учения возле ТЭЦ-2 проходят второй день

Учения возле ТЭЦ-2 проходят второй день

В пресс-службе ГУ МВД по НСО пояснили, что у них нет никакой информации о том, что сейчас происходит на ТЭЦ-2. Получить оперативный комментарий в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области корреспонденту НГС не удалось.

Штабные автомобили

Штабные автомобили

Условный террорист

Условный террорист

Эвакуация персонала

Эвакуация персонала

В ноябре новосибирские спасатели устроили ночные учения в новосибирском метро. Они ликвидировали пожар и помогли пострадавшим пассажирам. Как это было — в материале 10 впечатляющих кадрах нашего фотографа.

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ОМОНученияТЭЦ-2
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КОММЕНТАРИИ (7)

Фото пользователя
12 мар 2020 в 11:49

Видимо будут лупасить тех кто против поправок

Фото пользователя
12 мар 2020 в 11:46

Какие милые одухотворённые лица...)

знаток
12 мар 2020 в 11:50

Им там бумажными стаканчиками сейчас накидают так, что мало не покажется.. Весь завод пересажают.
Стабильность, чо...