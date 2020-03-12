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Город Китайский коронавирус

Технопром в Новосибирске оказался под угрозой отмены из-за коронавируса

Правительство Новосибирской области сейчас решает судьбу сразу нескольких крупных форумов

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В 2018 году в Технопроме принял участие Владимир Путин

В 2018 году в Технопроме принял участие Владимир Путин

В Новосибирске под угрозой отмены оказался международный форум «Технопром» — губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что возможна его отмена из-за распространения коронавируса.

— Скорее всего, мы отменим, запланируем на более поздний период такие мероприятия, как «УчСиб», «Транспорт Сибири» и «Технопром». Такое решение готовится. В отношении Транссибирского фестиваля решения некоторые уже были приняты. В частности, по согласованию с организаторами исключили часть исполнителей из государств, которые находятся в зоне риска. Не потому, что мы к ним как-то особенно относимся, просто понимаем, что они не смогут пройти процедуры из-за карантина, — рассказал корреспонденту НГС губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Накануне стало известно, что из-за коронавируса отменили проведение фестиваля «Крымская весна» — на мероприятии должна была выступать группа «Калинов мост». Тем же вечером ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

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коронавирускитайский коронавирусТехнопром
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КОММЕНТАРИИ (7)

смешно
12 мар 2020 в 11:12

какая страна такой и стабилиз-ность

Иван
12 мар 2020 в 11:03

Всех на уборку снега! Чтобы без дела не сидели.

Яша
12 мар 2020 в 11:14

Короновирусом прикрыться хотят,тогда ТЦ и метро и ОТ,закройте или?