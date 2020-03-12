Технопром в Новосибирске оказался под угрозой отмены из-за коронавируса

В Новосибирске под угрозой отмены оказался международный форум «Технопром» — губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что возможна его отмена из-за распространения коронавируса.

— Скорее всего, мы отменим, запланируем на более поздний период такие мероприятия, как «УчСиб», «Транспорт Сибири» и «Технопром». Такое решение готовится. В отношении Транссибирского фестиваля решения некоторые уже были приняты. В частности, по согласованию с организаторами исключили часть исполнителей из государств, которые находятся в зоне риска. Не потому, что мы к ним как-то особенно относимся, просто понимаем, что они не смогут пройти процедуры из-за карантина, — рассказал корреспонденту НГС губернатор Новосибирской области Андрей Травников.