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Зима

Прошедшая зима в Новосибирске вошла в топ-5 самых снежных и тёплых за полвека

Каждый месяц в городе выпадало по 2-3 нормы осадков

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В каждый из трёх зимних месяцев выпадало до 2-3 норм месячных осадков

В каждый из трёх зимних месяцев выпадало до 2-3 норм месячных осадков

Уходящая зима в Новосибирске оказалась в числе пяти самых снежных и самых тёплых за всю историю наблюдений, которая составляет 50 лет.

Как рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин, все зимние месяцы — и декабрь, и январь, и февраль — вошли в пятёрку самых снежных и самых тёплых.

— В каждый из зимних месяцев выпадало до 2-3 месячные нормы осадков. Разные метеостанции по-разному фиксируют количество выпавшего снега, поэтому мы не можем усреднить данные и дать одну цифру. Мы просто констатируем, что все эти месяцы входят в пятёрку самых снежных и самых тёплых, — прокомментировал Ренад Ягудин.

Среди других самых тёплых и самых снежных зим он назвал зимы 2015, 2007 и 2002 годов.

Из-за обилия снега этой зимой в Новосибирске объявляли режим ЧП, а весной ожидают большой паводок — власти уже озвучили планы по противопаводковым мероприятиям. С потенциально подтопляемых территорий снег будут вывозить до 15 марта.

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КОММЕНТАРИИ (28)

12 мар 2020 в 16:34

Статья сделана по заказу МЭРии,типа сильно не ругайте,аномальная зима)))

Комодский ВВ
12 мар 2020 в 16:44

"В каждый из зимних месяцев выпадало до 2–3 месячных норм осадков. Разные метеостанции по разному фиксируют количество выпавшего снега, поэтому мы не можем усреднить данные и дать одну цифру. Мы просто констатируем, что все эти месяцы входят в пятёрку самых снежных и самых тёплых, — прокомментировал Ренад ЯгудинВ каждый из зимних месяцев выпадало до 2–3 месячных норм осадков. Разные метеостанции по разному фиксируют количество выпавшего снега, поэтому мы не можем усреднить данные и дать одну цифру. Мы просто констатируем, что все эти месяцы входят в пятёрку самых снежных и самых тёплых, — прокомментировал Ренад Ягудин"
Ягудин полностью показал себя как непрофессионал, потому что количесвто осадков именно так и считается по всем метеостанциям и выводится среднее значение.
И почему в статье вообще не указаны цифры в м по месяцам???

12 мар 2020 в 16:43

Оправдание для мэрии, почему они снег из города не вывозили👍