Прошедшая зима в Новосибирске вошла в топ-5 самых снежных и тёплых за полвека

В каждый из трёх зимних месяцев выпадало до 2-3 норм месячных осадков

Уходящая зима в Новосибирске оказалась в числе пяти самых снежных и самых тёплых за всю историю наблюдений, которая составляет 50 лет.



Как рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин, все зимние месяцы — и декабрь, и январь, и февраль — вошли в пятёрку самых снежных и самых тёплых.



— В каждый из зимних месяцев выпадало до 2-3 месячные нормы осадков. Разные метеостанции по-разному фиксируют количество выпавшего снега, поэтому мы не можем усреднить данные и дать одну цифру. Мы просто констатируем, что все эти месяцы входят в пятёрку самых снежных и самых тёплых, — прокомментировал Ренад Ягудин.

