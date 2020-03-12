Прошедшая зима в Новосибирске вошла в топ-5 самых снежных и тёплых за полвека

Уходящая зима в Новосибирске оказалась в числе пяти самых снежных и самых тёплых за всю историю наблюдений, которая составляет 50 лет.
Как рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин, все зимние месяцы — и декабрь, и январь, и февраль — вошли в пятёрку самых снежных и самых тёплых.
— В каждый из зимних месяцев выпадало до 2-3 месячные нормы осадков. Разные метеостанции по-разному фиксируют количество выпавшего снега, поэтому мы не можем усреднить данные и дать одну цифру. Мы просто констатируем, что все эти месяцы входят в пятёрку самых снежных и самых тёплых, — прокомментировал Ренад Ягудин.
Среди других самых тёплых и самых снежных зим он назвал зимы 2015, 2007 и 2002 годов.
Из-за обилия снега этой зимой в Новосибирске объявляли режим ЧП, а весной ожидают большой паводок — власти уже озвучили планы по противопаводковым мероприятиям. С потенциально подтопляемых территорий снег будут вывозить до 15 марта.