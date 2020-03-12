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Политика

Никто даже не воздержался. Депутаты Заксобрания НСО согласились с поправками в Конституцию

Поправки одобрили единогласно

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Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области сегодня, 12 марта, на внеочередной сессии обсудили поправки в Конституцию, которые накануне одобрили в Госдуме.

— Указанные изменения не затрагивают фундаментальных основ Конституции. Комитет рекомендует Законодательному собранию одобрить закон, — высказался на сессии председатель комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Заксобрания Новосибирской области Александр Терепа.

В поддержку поправок высказался и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Пленарное заседание Государственной думы от 10 марта, я считаю, станет историческим заседанием. Все решения, все выступления Владимира Владимировича Путина демонстрировали то, что все его действия направлены на консолидацию и объединение нашей страны. Я надеюсь, что и вы, и все жители Новосибирской области продемонстрируют готовность поддержать нашего президента, — сказал на сессии Травников.

Председатель Заксобрания Андрей Шимкив также предложил депутатам одобрить поправки.

— Принятый в 1993 году основной закон страны был в большей степени декларативным и рамочным. Все мы помним, как это писалось. Благодаря дополнениям теперь он про жизнь и про людей, — высказался Шимкив.

Поправки были одобрены депутатами региона единогласно. В сессии участвовали 59 депутатов, воздержавшихся от голосования не оказалось.

Госдума 10 марта проголосовала за обнуление президентского срока, а также одобрила законопроект о других поправках в Конституцию во втором чтении. Мы следили за ситуацией в парламенте в режиме онлайн. Третье чтение законопроекта состоялось вчера — поправки были одобрены и отправлены в Совет Федерации, где также получили одобрение.

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Конституцияпоправки в КонституциюзаконЗаконодательное собрание Новосибирской области
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КОММЕНТАРИИ (122)

Солнце Разума
12 мар 2020 в 10:40

Лично я голосовать за "упоминание бога" не стану никогда в жизни.
Пусть моя лично совесть останется чистой перед потомками.

Яков
12 мар 2020 в 10:41

Прочитал тут намедни полный текст поправок. Ничего криминального или вопиющего в них не увидел. Стандартно, традиционно, даже патриотично. Если пойду голосовать, то тоже проголосую За.

12 мар 2020 в 10:41

опубликуйте пожалуйста список национальных предателей