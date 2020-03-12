Никто даже не воздержался. Депутаты Заксобрания НСО согласились с поправками в Конституцию

— Указанные изменения не затрагивают фундаментальных основ Конституции. Комитет рекомендует Законодательному собранию одобрить закон, — высказался на сессии председатель комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Заксобрания Новосибирской области Александр Терепа.

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области сегодня, 12 марта, на внеочередной сессии обсудили поправки в Конституцию, которые накануне одобрили в Госдуме .

— Пленарное заседание Государственной думы от 10 марта, я считаю, станет историческим заседанием. Все решения, все выступления Владимира Владимировича Путина демонстрировали то, что все его действия направлены на консолидацию и объединение нашей страны. Я надеюсь, что и вы, и все жители Новосибирской области продемонстрируют готовность поддержать нашего президента, — сказал на сессии Травников.



Председатель Заксобрания Андрей Шимкив также предложил депутатам одобрить поправки.



— Принятый в 1993 году основной закон страны был в большей степени декларативным и рамочным. Все мы помним, как это писалось. Благодаря дополнениям теперь он про жизнь и про людей, — высказался Шимкив.



Поправки были одобрены депутатами региона единогласно. В сессии участвовали 59 депутатов, воздержавшихся от голосования не оказалось.

Госдума 10 марта проголосовала за обнуление президентского срока, а также одобрила законопроект о других поправках в Конституцию во втором чтении. Мы следили за ситуацией в парламенте в режиме онлайн. Третье чтение законопроекта состоялось вчера — поправки были одобрены и отправлены в Совет Федерации, где также получили одобрение.