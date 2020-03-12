«Осторожно, снег»: в Новосибирске появился странный дорожный знак

На улице Зыряновской возле дома № 63 в Октябрьском районе Новосибирска горожане заметили пустой белый дорожный знак без обозначений.

— Просто белый круг, — удивился новосибирец Иван. — «Осторожно, снег», наверное.

Ранее жители города обращали внимание на необычный светофор с перевёрнутым зелёным знаком пешехода. Оказалось, что Новосибирск — не единственный город с перевёрнутым знаком пешехода — ранее о таких же светофорах сообщали в социальных сетях жители Магнитогорска и Екатеринбурга.

НГС писал о том, что перед кольцевым движением на площади Кирова знак «Движение направо» полностью закрывает знак «Пешеходный переход». После публикации НГС дорожный знак перевесили.