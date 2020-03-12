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Город

«Осторожно, снег»: в Новосибирске появился странный дорожный знак

В Октябрьском районе Новосибирска прохожие заметили белый дорожный знак

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Белый дорожный знак новосибирцы заметили на улице Зыряновской

Белый дорожный знак новосибирцы заметили на улице Зыряновской

На улице Зыряновской возле дома № 63 в Октябрьском районе Новосибирска горожане заметили пустой белый дорожный знак без обозначений.

— Просто белый круг, — удивился новосибирец Иван. — «Осторожно, снег», наверное.

Ранее жители города обращали внимание на необычный светофор с перевёрнутым зелёным знаком пешехода. Оказалось, что Новосибирск — не единственный город с перевёрнутым знаком пешехода — ранее о таких же светофорах сообщали в социальных сетях жители Магнитогорска и Екатеринбурга.

НГС писал о том, что перед кольцевым движением на площади Кирова знак «Движение направо» полностью закрывает знак «Пешеходный переход». После публикации НГС дорожный знак перевесили.

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дорожный знак
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КОММЕНТАРИИ (11)

Игорь
12 мар 2020 в 09:47

А сегодня видел синичку. Моя новость позитивнее!

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12 мар 2020 в 09:47

Мокрым снегом залепило, не?
Ох уж эти "новосибирцы"... Понаехам всё в большом городе интересно... и они думают, что это интересно другим.

Фото пользователя
12 мар 2020 в 09:59

Лучше бы выучили знак 3.7....а то мало кто знает...