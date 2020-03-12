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Криминал

Пошла в салон красоты: жительница Новосибирска попала под уголовное дело из-за забытых в банкомате денег

Женщина забрала забытые в банкомате 14 тысяч рублей - против неё возбуждено уголовное дело за кражу

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Потерпевший забыл забрать снятые купюры из банкомата

Потерпевший забыл забрать снятые купюры из банкомата

16 февраля в Центральный отдел полиции обратился мужчина - он рассказал, что совершил операцию по снятию 14 тысяч рублей в банкомате в одном из торговых центров. Но забыл их забрать из купюроприёмника и ушёл. Когда вернулся денег уже не было.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что деньги забрала стоявшая рядом гражданка, которая, увидев оставленные купюры, присвоила их, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Вскоре полицейские задержали подозреваемую в краже - 41-летнюю жительницу Дзержинского района, ранее не имеющую проблем с законом. Следователям женщина пояснила, что деньги она потратила в салоне красоты.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража). Сибирячка находится под подпиской о невыезде.

Два года назад новосибирец смог похитить из банкомата 360 тысяч рублей при помощи флешки со специальной вредоносной программой.

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кражабанкоматполиция
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КОММЕНТАРИИ (2)

горожанин
12 мар 2020 в 09:34

зато сядет красивая :)

Елена
12 мар 2020 в 09:38

Жаль ум не купить.