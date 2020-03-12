Пошла в салон красоты: жительница Новосибирска попала под уголовное дело из-за забытых в банкомате денег

16 февраля в Центральный отдел полиции обратился мужчина - он рассказал, что совершил операцию по снятию 14 тысяч рублей в банкомате в одном из торговых центров. Но забыл их забрать из купюроприёмника и ушёл. Когда вернулся денег уже не было.



— В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что деньги забрала стоявшая рядом гражданка, которая, увидев оставленные купюры, присвоила их, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.



Вскоре полицейские задержали подозреваемую в краже - 41-летнюю жительницу Дзержинского района, ранее не имеющую проблем с законом. Следователям женщина пояснила, что деньги она потратила в салоне красоты.