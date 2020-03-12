Шаг над пропастью: новосибирцев испугал ребёнок в окне пятого этажа

Вчера, 11 марта, примерно в 20:56 на пульт дежурного МАСС поступил звонок от очевидцев, заметивших в квартире на пятом этаже дома на Танковой улице в Калининском районе областного центра маленького ребёнка.



— Проведена разведка, сбор информации. До прибытия спасателей прибыли родители. Ребёнок 2013 года рождения, в медицинской помощи не нуждается, — рассказали в ведомстве.

В муниципальной аварийно-спасательной службе уточнили, что спасатели провели с родителями ребёнка воспитательную беседу.