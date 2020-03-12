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Шаг над пропастью: новосибирцев испугал ребёнок в окне пятого этажа

Случайные прохожие вызвали спасателей — они провели воспитательную беседу с родителями

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Прохожие заметили семилетнего ребёнка в окне пятого этажа

Прохожие заметили семилетнего ребёнка в окне пятого этажа

Вчера, 11 марта, примерно в 20:56 на пульт дежурного МАСС поступил звонок от очевидцев, заметивших в квартире на пятом этаже дома на Танковой улице в Калининском районе областного центра маленького ребёнка.

— Проведена разведка, сбор информации. До прибытия спасателей прибыли родители. Ребёнок 2013 года рождения, в медицинской помощи не нуждается, — рассказали в ведомстве.

В муниципальной аварийно-спасательной службе уточнили, что спасатели провели с родителями ребёнка воспитательную беседу.

Кстати, пять лет назад наш корреспондент провел сутки со спасателями МАСС и своими глазами увидел, как они спасают маленьких детей, пожилых бабушек и что думают о зеваках, которые снимают несчастные случаи на телефоны, — рекомендуем прочитать!

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спасателиребенок в окне
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КОММЕНТАРИИ (5)

12 мар 2020 в 08:55

Новосибирцы напугались, а Кавказцы, а Чеченцы? Их пол города ходит... они прошли со спокойным видом? Где про это в статье или лучше отдельная статья...

12 мар 2020 в 09:23

А замок от детей был? Если да, о чем воспитательная беседа?)

Гость
12 мар 2020 в 08:51

....Произведена разведка....
Специалисты одели масхалаты, нанесли специальный грим и тихонько выползли по адресу, чтобы не испугать ребёнка.
Захват ,,языка,, в виде родителей, прошёл успешно.
Допрос и беседа проведены