Притворялся полицейским: новосибирец пойдёт под суд за мошенничество

В суд города Омска направлено уголовное дело в отношении 26-летнего новосибирца - его подозревают в мошенничестве.



Как установили в прокуратуре Омской области, летом 2019 года сибиряк наугад набрал номер телефона и попал на 77-летнюю жительницу города Омска. Мужчина представился внуком и сказал, что попал в серьёзную аварию - при разговоре он исказил свой голос. После этого «внук» передал трубку «полицейскому».

— Затем злоумышленник, вновь искажая голос, предложил потерпевшей заплатить денежные средства в сумме 40 тысяч рублей в целях уклонения от ответственности за якобы совершенное ее внуком преступление, — пояснили корреспонденту НГС в ведомстве.