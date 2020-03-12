Притворялся полицейским: новосибирец пойдёт под суд за мошенничество

В суд города Омска направлено уголовное дело в отношении 26-летнего новосибирца - его подозревают в мошенничестве.
Как установили в прокуратуре Омской области, летом 2019 года сибиряк наугад набрал номер телефона и попал на 77-летнюю жительницу города Омска. Мужчина представился внуком и сказал, что попал в серьёзную аварию - при разговоре он исказил свой голос. После этого «внук» передал трубку «полицейскому».
— Затем злоумышленник, вновь искажая голос, предложил потерпевшей заплатить денежные средства в сумме 40 тысяч рублей в целях уклонения от ответственности за якобы совершенное ее внуком преступление, — пояснили корреспонденту НГС в ведомстве.
Пенсионерка перевела требуемую сумму на указанный счёт через банкомат.
— В ходе предварительного расследования мужчина вину признал, причиненный потерпевшей ущерб частично возместил, — подчёркивают в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Уголовное дело по ч. 2 ст. 159.3 (мошенничество, с использованием электронных средств платежа, с причинением значительного ущерба гражданину) направлено в суд города Омска.
В апреле 2018 полицейские поймали двух новосибирцев, которых подозревают в том, что они четыре месяца по телефону обманывали горожан.