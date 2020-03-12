12 марта четверг
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 6/10
usd 71.47
eur 81.02
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 6/10
usd 71.47
eur 81.02

Все новости

Все новости
Криминал

Притворялся полицейским: новосибирец пойдёт под суд за мошенничество

Сибиряк за один телефонный звонок уговорил 77-летнюю пенсионерку из Омска отдать ему 40 тысяч рублей

124
Обсудить

Поделиться

26-летнего новосибирца подозревают в мошенничестве

26-летнего новосибирца подозревают в мошенничестве

В суд города Омска направлено уголовное дело в отношении 26-летнего новосибирца - его подозревают в мошенничестве.

Как установили в прокуратуре Омской области, летом 2019 года сибиряк наугад набрал номер телефона и попал на 77-летнюю жительницу города Омска. Мужчина представился внуком и сказал, что попал в серьёзную аварию - при разговоре он исказил свой голос. После этого «внук» передал трубку «полицейскому».

— Затем злоумышленник, вновь искажая голос, предложил потерпевшей заплатить денежные средства в сумме 40 тысяч рублей в целях уклонения от ответственности за якобы совершенное ее внуком преступление, — пояснили корреспонденту НГС в ведомстве.

Пенсионерка перевела требуемую сумму на указанный счёт через банкомат.

— В ходе предварительного расследования мужчина вину признал, причиненный потерпевшей ущерб частично возместил, — подчёркивают в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 159.3 (мошенничество, с использованием электронных средств платежа, с причинением значительного ущерба гражданину) направлено в суд города Омска.

В апреле 2018 полицейские поймали двух новосибирцев, которых подозревают в том, что они четыре месяца по телефону обманывали горожан.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!