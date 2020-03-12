«Победа» до мая отменила все рейсы в Израиль из-за коронавируса

С сегодняшнего дня «Победа» перестаёт летать в Эйлайт

Лоукостер «Победа» приостановил все рейсы в Израиль из-за введённого правительством страны запрета на въезд туристов в страну, обоснованного ситуацией с распространением коронавируса.



Все рейсы с 12 марта будут отменены. Ограничение продлится до 12 мая.



Ранее авиакомпания выполняла в Эйлат три рейса в неделю. 12 и 14 марта «Победа» выполнит последние вывозные рейсы из Эйлайта.



В целом же авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Азимут», «Уральские авиалинии» выполняли в Израиль около 60 рейсов в неделю.

