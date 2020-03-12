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Развлечения

Девушка из Новосибирска стала героиней популярного шоу «Беременна в 16»

Снежана все детство провела в Новосибирске, но потом переехала в Москву

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Снежана познакомилась с Борей, когда училась в 9 классе

Снежана познакомилась с Борей, когда училась в 9 классе

На телеканале «Ю» вышел новый выпуск популярного шоу «Беременна в 16». На этот раз героиней стала Снежана — она родилась в Новосибирске, жила с мамой и старшей сестрой. Папа не принимал участие в воспитании дочери. В 4 года девочку отдали в большой спорт — поставили на коньки. На соревнованиях её заметил тренер и предложил переехать в Москву, чтобы Снежана смогла реализоваться как профессиональная спортсменка.

В 14 лет девушка решила уйти из спорта — она переключилась на веселье и подружек. К тому же Снежана решила не идти в 10 класс. Это привело к большому конфликту с мамой. После 9 класса Снежана поступила в колледж и начала заниматься в модельной школе.

В этот период девушка знакомится со своим будущим парнем Борей. По словам героев, им показалось, что это была любовь с первого взгляда. Мама Снежаны была категорически против этих отношений.

— Она даже выгнала меня из дома. Я была в шоке, собрала рюкзак и ушла к Боре, — рассказывает Снежана.

Пара старалась заработать деньги всеми возможными способами

Пара старалась заработать деньги всеми возможными способами

Спустя несколько месяцев девушка понимает, что беременна. Снежана сразу рассказала эту новость подруге, но ни она, ни парень не пришли в восторг от заявления героини.

— После того, как я рассказала всё маме, она опять выставила меня на улицу. Родная сестра стала уговаривать на аборт, обещала выслать деньги. От меня отвернулась вся моя семья, — говорит девушка.

Только мама Бори поддержала влюбленных. Через несколько недель девушке наконец удалось помириться с родной мамой и пара переехала к ней. Боря и Снежана начали работать, парень сделал ей предложение, но расписаться им так и не удалось.

— Мама закатила истерику, что я без неё выбрала свадебное платье и дату, велела всё переносить.

Мама Снежаны никогда не поддерживала дочь, всегда закатывала скандалы и выгоняла из дома

Мама Снежаны никогда не поддерживала дочь, всегда закатывала скандалы и выгоняла из дома

Беременность протекала сложно: Снежана и Боря постоянно ссорились, им не хватало денег даже на продукты. Девушка постоянно нервничала, много плакала и впадала в истерики. Несмотря на все конфликты, в день родов мама героини и Боря были в роддоме. Снежана родила девочку, ей уже выбрали имя — Аделина.

У новорожденной Аделины обнаружили желтуху, но девочка быстро пошла на поправку&nbsp;

У новорожденной Аделины обнаружили желтуху, но девочка быстро пошла на поправку 

— Я думала, что умру. Такое чувство, что по тебе едет поезд: туда-обратно, постоянно. Я решила рожать одна, мама и Боря ждали в коридоре. Но все эти муки стоили того ощущения, когда я взяла дочку на руки. Она была такая маленькая! Мне казалось, что она самая маленькая в мире, — рассказывает девушка.

Боря и Снежана на выписке&nbsp;

Боря и Снежана на выписке 

После рождения дочери Снежана первые три месяца жила с мамой, пока Боря зарабатывал деньги, чтобы снять им жильё. Родные парня решили сдавать квартиру в Москве, чтобы вместе со Снежаной и Борей переехать в большой загородный дом, где всем хватило места. Сейчас девушка живёт вместе с семьей Бори, они воспитывают ребёнка, работают и уже готовятся к первому совместному путешествию в Германию. Отношения с родной матерью у Снежаны тоже налаживаются, чему она очень рада.

18 февраля на Первом канале состоялся эфир шоу «Давай поженимся», в котором приняла участие 36-летняя Татьяна из Новосибирска. У девушки 5 детей и собственный салон красоты.

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шоубеременна в 16
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