Девушка из Новосибирска стала героиней популярного шоу «Беременна в 16»

Снежана познакомилась с Борей, когда училась в 9 классе Фото: Телеканал «Ю»

На телеканале «Ю» вышел новый выпуск популярного шоу «Беременна в 16». На этот раз героиней стала Снежана — она родилась в Новосибирске, жила с мамой и старшей сестрой. Папа не принимал участие в воспитании дочери. В 4 года девочку отдали в большой спорт — поставили на коньки. На соревнованиях её заметил тренер и предложил переехать в Москву, чтобы Снежана смогла реализоваться как профессиональная спортсменка.

В 14 лет девушка решила уйти из спорта — она переключилась на веселье и подружек. К тому же Снежана решила не идти в 10 класс. Это привело к большому конфликту с мамой. После 9 класса Снежана поступила в колледж и начала заниматься в модельной школе.

В этот период девушка знакомится со своим будущим парнем Борей. По словам героев, им показалось, что это была любовь с первого взгляда. Мама Снежаны была категорически против этих отношений. — Она даже выгнала меня из дома. Я была в шоке, собрала рюкзак и ушла к Боре, — рассказывает Снежана.

Пара старалась заработать деньги всеми возможными способами Фото: Телеканал «Ю»

Спустя несколько месяцев девушка понимает, что беременна. Снежана сразу рассказала эту новость подруге, но ни она, ни парень не пришли в восторг от заявления героини.

— После того, как я рассказала всё маме, она опять выставила меня на улицу. Родная сестра стала уговаривать на аборт, обещала выслать деньги. От меня отвернулась вся моя семья, — говорит девушка. Только мама Бори поддержала влюбленных. Через несколько недель девушке наконец удалось помириться с родной мамой и пара переехала к ней. Боря и Снежана начали работать, парень сделал ей предложение, но расписаться им так и не удалось. — Мама закатила истерику, что я без неё выбрала свадебное платье и дату, велела всё переносить.

Мама Снежаны никогда не поддерживала дочь, всегда закатывала скандалы и выгоняла из дома Фото: Телеканал «Ю»

Беременность протекала сложно: Снежана и Боря постоянно ссорились, им не хватало денег даже на продукты. Девушка постоянно нервничала, много плакала и впадала в истерики. Несмотря на все конфликты, в день родов мама героини и Боря были в роддоме. Снежана родила девочку, ей уже выбрали имя — Аделина.



У новорожденной Аделины обнаружили желтуху, но девочка быстро пошла на поправку Фото: Телеканал «Ю»

— Я думала, что умру. Такое чувство, что по тебе едет поезд: туда-обратно, постоянно. Я решила рожать одна, мама и Боря ждали в коридоре. Но все эти муки стоили того ощущения, когда я взяла дочку на руки. Она была такая маленькая! Мне казалось, что она самая маленькая в мире, — рассказывает девушка.



Боря и Снежана на выписке Фото: Телеканал «Ю»

После рождения дочери Снежана первые три месяца жила с мамой, пока Боря зарабатывал деньги, чтобы снять им жильё. Родные парня решили сдавать квартиру в Москве, чтобы вместе со Снежаной и Борей переехать в большой загородный дом, где всем хватило места. Сейчас девушка живёт вместе с семьей Бори, они воспитывают ребёнка, работают и уже готовятся к первому совместному путешествию в Германию. Отношения с родной матерью у Снежаны тоже налаживаются, чему она очень рада.

