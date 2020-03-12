12 марта четверг
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 1/10
usd 71.47
eur 81.02
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 1/10
usd 71.47
eur 81.02

Все новости

Все новости
Здоровье

В Новосибирске заработала горячая линия по коронавирусу — звонить туда можно кркглосуточно

Горячая линия помогает собрать данные о жителях региона, которые вернулись из стран, где распространен коронавирус

671
8 Обсудить

Поделиться

Круглосуточно ответят на все вопросы о профилактики инфекции по номеру <nobr class="_">112</nobr>

Круглосуточно ответят на все вопросы о профилактики инфекции по номеру 112

Министерство здравоохранения Новосибирской области сообщает, что в Новосибирске работает горячая линия по вопросам о коронавирусе. Она помогает собрать данные о жителях региона, которые вернулись из стран, где распространена инфекция. Особенно из Китая, Италии, Кореи и Ирана. Круглосуточно ответят на все вопросы о профилактики по номеру 112.

На данный момент, по данным Минздрава, в Новосибирской области нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусной инфекцией.

В воскресенье, 1 марта, стало известно, что учёные из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН разработали прототип тест-системы для оперативного выявления коронавируса.

А сегодня ВОЗ объявило о пандемии коронавируса в мире. Рассказываем, что это значит.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (8)

Фото пользователя
12 мар 2020 в 00:18

Сотрудники горячей линии знакомы с доказательной медициной? Не будут предлагать всякие препараты с недоказанной эффективностью?

Худой
12 мар 2020 в 00:23

У меня вопрос:
Как вырастить рассаду на подоконнике?

12 мар 2020 в 00:22

Вот же на днях писал товарищ ,который из Южной Кореи прилетел.Все домой разъехались на общественном транспорте и все .Никаких карантинов .