В Новосибирске заработала горячая линия по коронавирусу — звонить туда можно кркглосуточно

Круглосуточно ответят на все вопросы о профилактики инфекции по номеру 112

Министерство здравоохранения Новосибирской области сообщает, что в Новосибирске работает горячая линия по вопросам о коронавирусе. Она помогает собрать данные о жителях региона, которые вернулись из стран, где распространена инфекция. Особенно из Китая, Италии, Кореи и Ирана. Круглосуточно ответят на все вопросы о профилактики по номеру 112.

На данный момент, по данным Минздрава, в Новосибирской области нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусной инфекцией.



В воскресенье, 1 марта, стало известно, что учёные из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН разработали прототип тест-системы для оперативного выявления коронавируса.