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ВОЗ признала пандемию коронавируса в мире

Вирус уже распространился в 114 странах

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Из-за угрозы коронавируса в России ограничивают международные перелеты

Из-за угрозы коронавируса в России ограничивают международные перелеты

Распространение коронавируса нового типа официально признано пандемией. Об этом пишет РИА «Новости» с ссылкой на генерального директора Всемирной ассоциации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса.

— В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится… Мы пришли к оценке того, что COVID19 может быть охарактеризована как пандемия», — цитирует агентство врача.

Пандемия — эпидемия, которая распространяется в мировых масштабах. На сегодняшний день коронавирус проник в 114 страны, заражены, по официальным данным, более 118 тысяч человек.

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коронавирусвозпандемия
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КОММЕНТАРИИ (6)

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11 мар 2020 в 23:45

Какая нам разница до чужих стран? Главное, что в нашей стране случаи единичные. А это значит нет повода для беспокойства.

с богаткова
11 мар 2020 в 23:47

Хватит панику нагнетать, и так уже из-за паники на фоне коронавируса фондовые рынки обрушились. Среди моих подчиненных паники не наблюдаю на предприятии (частном охранном) Маски выдаю, но они их носят только при мне, а когда я ухожу из ЧОПа, они снимают маски.

11 мар 2020 в 23:50

Капец! Придется завтра ехать в магазин покупать угольные распираторы.