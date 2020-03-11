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Политика

Совфед одобрил поправки в Конституцию. Что дальше?

Рассказываем, как документ через стол президента и суд попадет к нам на голосование

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До этого в закон внесли норму, обнуляющую президентские сроки Владимира Путина

До этого в закон внесли норму, обнуляющую президентские сроки Владимира Путина

Совет Федерации поддержал президентский закон о поправках в Конституцию. Тот самый, который чуть раньше хором одобрила Госдума и который обнуляет президентские сроки Владимира Путина. Но это еще не значит, что он вступил в силу, сообщается на информационном портале Госдумы.

Теперь законопроект отправится в регионы для обсуждения в местных заксобраниях. Если две трети парламентов одобрят закон, он попадет на стол президенту. Но даже после его подписи начнет действовать только третья статья, где прописана процедура вступления закона в силу.

После этого у Конституционного суда будет семь дней, чтобы проверить, соответствуют ли Основному закону текст поправок и предложенная процедура общероссийского голосования. И здесь два пути развития: если суд найдет противоречия, то нормы не вступят в силу, а голосование отменят (и тогда у вас пропадет выходной 22 апреля), а в случае положительного заключения закон отправят на общероссийское голосование.

Изменения в российскую Конституцию вступят в силу только в том случае, если за них проголосует больше половины электората. И то — со дня официального опубликования результатов голосования. Если же изменения в Конституции поддержит меньше половины проголосовавших, они не будут одобрены и, соответственно, не вступят в силу.

Предположим, что поправки проходят народное голосование. В этом случае ждем, когда президент издаст указ об официальном опубликовании исправленной Конституции с указанием даты вступления в силу поправок.

Кстати, в поправках говорится не только об обнулении президентского срока Владимира Путина. Там также упоминается о гарантированной зарплате не ниже прожиточного минимума, обязательной индексации социальных выплат, защите института брака и других мерах.

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КонституцияГосдума
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КОММЕНТАРИИ (117)

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11 мар 2020 в 20:13

Я думаю что нужно все таки поддержать поправки в конституции, чтоб наши дети и внуки не жили так как мы сейчас.

с богаткова
11 мар 2020 в 20:10

Считаю, что поправки благотворно скажутся на всех. Поэтому я за.

Пригожинские
11 мар 2020 в 20:15

Проплаченных опять нагнали... Одни кремлетроли.