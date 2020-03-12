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«Пытались вывезти в Китай»: в Толмачёво задержали груз с медицинскими масками, запрещёнными к вывозу

Таможня ведёт проверку уже несколько дней

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Груз таможня начала проверять 9 марта

Груз таможня начала проверять 9 марта

Сотрудники новосибирской таможни задержали для досмотра груз с медицинскими масками — они ведут проверку уже несколько дней.

Сообщение о том, что самолёт с запрещёнными к вывозу медицинскими масками проверяются в Толмачёво, в редакцию НГС сообщил читатель, оставшийся анонимным. По его данным, груз начали досматривать 9 марта.

— В Толмачёво сейчас таможенники досмотр груза проводят — запрещённые к вывозу медицинские маски, которые наши бизнесмены пытались вывезти под видом почты в Китай. На ММПО (место международного почтового обмена. — Прим. ред.), — написал он.

Запрещёнными он назвал их, ссылаясь на постановление Правительства России от 2 марта, в справке к которому говорится следующее:

— В целях защиты интересов российских граждан подписанным постановлением введён временный запрет на вывоз из России отдельных видов продукции, за исключением вывоза такой продукции для оказания международной гуманитарной помощи, а также вывоза физическими лицами для личного использования материалов и предметов одноразового употребления, относящихся к этой продукции.

В список такой продукции попали не только разные виды масок, но и очки, респираторы, фильтры для масок, одноразовые костюмы химической защиты, многоразовые противочумные костюмы, стерильные хирургические перчатки, дыхательное оборудование и так далее.

Журналист НГС подтвердил информацию о проверке в пресс-службе Сибирского таможенного управления. Подробностей о каком именно грузе идёт речь и о его законности пока нет, но известно, что в настоящий момент проводится проверка, результаты которой станут известны позже.

Ранее НГС делал репортаж с производства тканевых масок в Новосибирске. Производителей настойчиво просили не отдавать продукцию в Китай, чтобы в первую очередь закрыть потребности области.

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маскиПравительство РоссиизапреттаможняТолмачёво
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КОММЕНТАРИИ (9)

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12 мар 2020 в 11:39

Пригодились бы людям маски. А теперь пролежат много месяцев бесполезно на складе таможни.

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12 мар 2020 в 11:49

Я крайне удивлён тому, что я, как предприниматель, не могу купить для своих сотрудников в клинику маски , а они необходимы для работы в обязательном порядке.

Производители реализовывают маски только для муниципальных учреждений!

А тут, местные, наши земляки, барыги, так сказать, в Китай отправляют то, что в дефиците у самих. Бред!

12 мар 2020 в 11:42

ну, я не сомневалась в наших бизнесменах )