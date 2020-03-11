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В городе +3: в мэрии Новосибирска предупредили о потеплении. Рассказываем, когда ночью будет плюс

А из-за перепадов температур в ближайшие дни на дорогах будет гололедица

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Из-за перепадов температур до 14 марта на дорогах будет гололедица

Из-за перепадов температур до 14 марта на дорогах будет гололедица

Мэрия Новосибирска предупредила горожан о потеплении — в ближайшие дни даже ночью температура поднимется выше ноля.

— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», с 12 по 15 марта на территории города Новосибирска ожидается дневная температура воздуха до 3 градусов выше ноля, — сообщают в мэрии.

Из-за перепадов температур до 14 марта на дорогах будет гололедица.

— 12 марта ночью -7..-9 градусов, в пригороде до -15 градусов, днем 0..+2 градуса, ветер юго-западный 4–9 м/с. 13 марта температура ночью -6..-8 градусов, днем 0..+2 градуса, ветер юго-западный 3–8 м/с. 14 марта ночью -5..-7 градусов, днем +1..+3 градуса, ветер юго-западный 5–10 м/с, — приводят данные в мэрии со ссылкой на Западно-Сибирское УГМС.

Первая ночь в этом году с температурой выше ноля ожидается 15 марта.

— 15 марта температура ночью 0..+2 градуса, днем +1..+3 градуса, ветер юго-западный 6–11 м/с. Местами небольшой снег, на дорогах — гололедица, — добавили в мэрии.

В конце февраля синоптики сообщили, что, по их данным, март в этом году ожидается теплее нормы на 1–2 градуса.

Гололед на дорогах не только раздражает горожан, но и представляет серьезную опасность. Чтобы избежать травм на льду, мы публиковали инструкцию о том, как правильно падать.

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погодапотеплениевесна
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КОММЕНТАРИИ (23)

при чем здесь Локоть ?
11 мар 2020 в 18:40

В ближайшие 16 лет Путин должен отчитываться о всяких катоклизмах.
Что то я ни разу не видел его отчёт о ситуации в нашем городе миллионнике. Бугринский мост открыл, а развязки так и не сделал.
Зато после просмотра фильма Навального про паразитов понял, почему цены на авиа перелеты у нас такие конские.
И про то куда идут деньги вместо строительства развязок.

жара. паразиты
11 мар 2020 в 18:24

Паразиты скоро проснутся, после видео Навального на Ютубе.

11 мар 2020 в 18:45

Отличная зима была!!Да и погода в общем хорошая! Красота!