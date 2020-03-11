В городе +3: в мэрии Новосибирска предупредили о потеплении. Рассказываем, когда ночью будет плюс

Из-за перепадов температур до 14 марта на дорогах будет гололедица

Мэрия Новосибирска предупредила горожан о потеплении — в ближайшие дни даже ночью температура поднимется выше ноля.



— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», с 12 по 15 марта на территории города Новосибирска ожидается дневная температура воздуха до 3 градусов выше ноля, — сообщают в мэрии.

Из-за перепадов температур до 14 марта на дорогах будет гололедица.

— 12 марта ночью -7..-9 градусов, в пригороде до -15 градусов, днем 0..+2 градуса, ветер юго-западный 4–9 м/с. 13 марта температура ночью -6..-8 градусов, днем 0..+2 градуса, ветер юго-западный 3–8 м/с. 14 марта ночью -5..-7 градусов, днем +1..+3 градуса, ветер юго-западный 5–10 м/с, — приводят данные в мэрии со ссылкой на Западно-Сибирское УГМС.