Пережили проклятье: что помогло ХК «Сибирь» ворваться в плей-офф и пройти первый круг — мнения экспертов

Последний раз до этого сезона «Сибирь» выходила в плей-офф в 2016 году Фото: Александр Ощепков

В этом хоккейном сезоне новосибирская «Сибирь» впервые с 2016 года вышла в серию плей-офф, а накануне, 10 марта, команда вышла во второй раунд серии. «Сибирь» одержала четвёртую победу в пяти матчах против екатеринбургского «Автомобилиста». НГС решил узнать у хоккейных экспертов, что в этом сезоне помогает команде. Мы поговорили со спортивным журналистом Дмитрием Ерыкаловым, спортивным директором новосибирской Ночной хоккейной лиги Виталием Корягиным и известным болельщиком «Сибири» «усатым в каске» Дмитрием Казанцевым.

— Невооруженным взглядом было видно, что «Сибирь» играет 1–4 — один человек в атаке, 4 в обороне. А потом вообще 0–5. Во вчерашней игре при счете 2:1 начиная с 10-й минуты «Сибирь» всей пятеркой сидела в обороне. Они вообще не думали об атаках в третьем периоде. Они прекрасно понимали, что сил бежать вперед нет. С точки зрения любителя хоккея он не очень интересный. А с точки зрения выполнения плана на игру — это был единственный шанс, судя по всему, — отметил Виталий Корягин.

Лучшим сезоном Сибири является сезон 2014/2015 — тогда команда стала бронзовым призёром КХЛ Фото: Александр Ощепков

Главный болельщик «Сибири» по прозвищу «усатый в каске» Дмитрий Казанцев рассказал, что три года подряд исход попадания в плей-офф решался на последних секундах матча и не в пользу сибиряков.

— Ребята вышли впервые за четыре года в плей-офф. Три года подряд они занимали 9 место, которое стало каким-то проклятием. Нам не хватало одного очка. На последних секундах получалось, что мы не попадали. А здесь команда уверенно зашла на пятое место в плей-офф, — объяснил Дмитрий Казанцев.

Талисман ХК «Сибирь» — злобный снеговик Фото: Александр Ощепков

Что же определило победу «Сибири» в первом раунде Кубка Гагарина?



У «Сибири», по сравнению с прошлыми сезонами, очень надежный вратарь — финн Харри Сятери. Виталий Корягин считает, что легионер сделал большой вклад в победу.

— В первую очередь, это великолепная игра нашего основного вратаря — Сятери. Он действительно затащил серию. Даже если взять статистику по броскам в створ. Во вторую очередь — это терпение, которое проявила «Сибирь» в плане отработки в обороне, так называемая оппозиционная защита. И, конечно, то, что они использовали свои моменты. На четвертой игре было видно — когда игра не пошла у Сятери, игра не пошла у всей команды. Это был яркий показатель этого матча, — считает Виталий Корягин.

Тренер знал слабые места «Автомобилиста»

Николай Заварухин, главный тренер хоккейного клуба «Сибирь»



Фото: Артём Устюжанин

Эксперты отметили вклад тренера «Сибири» Николая Заварухина, который стал главным тренером клуба КХЛ «Сибирь» в апреле прошлого года. До этого с 2016 года Николай работал в должности помощника главного тренера екатеринбургского «Автомобилиста».

— Он хорошо знает эту команду. «Сибирь» играла в основном от обороны и ловила на контратаках соперника. Три гостевые победы говорят о многом. За три матча на выезде «Сибирь» пропустила всего одну шайбу. Это, пожалуй, эталонная выездная игра, так называемая выездная модель, когда команда скорее действует от соперника. Команда отталкивалась от того, что делал «Автомобилист», — объясняет Ерыкалов.



С приходом в «Сибирь» Николай привёл некоторых игроков из екатеринбургского «Автомобилиста».

— Игроки надежды тренера оправдали! Начали биться и показали хороший хоккей. Есть один такой любимчик — Евгений Чесалин. Он сразу полюбился болельщикам «Сибири». В последних матчах он постоянно провоцировал игроков на драки. «У меня на груди снежинка. Я играю за снежинку». Он проникся духом «Сибири» и болельщиков «Сибири». И в раздевалке он бодрит ребят: «Только вперед!». И вот такой бешеный настрой в команде привел к тому, что мы обошли «Автошек» — клуб, который в два раза богаче, чем наш, — добавил Дмитрий Казанцев. Пять легионеров, и все — финны Также эксперты выделяют работу менеджмента, которая повлияла на исход серии.

— Удалось сохранить многих игроков и к ним добавить финских легионеров, которые в серии с «Автомобилистами» проявили себя настоящими лидерами. Иностранцы у «Сибири» были намного эффективнее, чем иностранцы у «Автомобилистов». Этот костяк позволил команде быть сыгранной и сплоченной. Но и сами хоккеисты говорят, что их команда — семья, — говорит Дмитрий Ерыкалов.



Как сыграют сибиряки в следующем круге Кубка Гагарина? Будущим соперником «Сибири» по полуфиналу Восточной конференции КХЛ станет либо казахский «Барыс», либо казанский «Ак Барс». Обе команды возглавляют бывшие главные тренеры ХК «Сибирь».

— Если соперником станет «Ак Барс», то прогнозировать победу «Сибири» сложно, потому что «Ак Барс» — это лучшая команда регулярного чемпионата Восточной конференции. «Ак Барс» значительно мощнее по составу, там очень опытный тренер — Дмитрий Квартальнов. Всё-таки, если будет «Ак Барс», то я на «Сибирь» не поставлю. Если будет «Барыс», где работает Андрей Скабелка, то там будет равная серия, будет противостояние двух похожих команд, поэтому шансов больше, — дает прогноз спортивный журналист Дмитрий Ерыкалов.

Эксперты считают, что новосибирская команда имеет все шансы продолжить серию побед. Вопрос, на сколько их хватит.

— У каждой команды есть свой финал. Но я бы не сказал, что 4:1 в серии над «Автомобилистом» — это легкая победа. У команды «Сибири» каждая игра была, как «позади Москва, отступать некуда» — вот в таком ключе. Каждая игра была тяжелым испытанием. Сейчас «Сибирь» задачу на сезон уже перевыполнила. Дальше уже, как говорится, «есть аппетит или нет аппетита». Вот если они скажут себе «мы хотим дальше», то это будет опять же такая же тяжелая серия, — считает Виталий Корягин.

