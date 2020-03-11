Аппарат не работает несколько месяцев: жителей Затулинки массово отправляют на флюорографию в другой район

Обычно врачи рекомендуют проходить ФЛГ раз в год Фото: Густаво Зырянов

Поликлиника № 22 в Кировском районе Новосибирска на несколько месяцев осталась без флюорографа. Пациенты жалуются на то, что им приходится ездить с Затулинки на площадь Маркса, чтобы пройти флюорографию по направлению, либо вообще не делать это рентгенологическое исследование. — Я не могу пройти ФЛГ уже несколько месяцев: в поликлинике не работает аппарат. В Центре здоровья при поликлинике пациентов направляют в частную клинику «Астра-Мед» на площади Маркса, в «Сан Сити» (Ленинский район Новосибирска — Прим. ред). Во-первых, например, в феврале туда запись была только через неделю возможна, то есть очередь, а во-вторых, туда неудобно ездить. Ладно ещё молодые, а если бабушки с костылями? Поедут они туда специально? — возмущается Оксана.

Журналист НГС позвонил в этот филиал названной клиники и узнал, что, например, сегодня ближайшая запись есть на пятницу, 13 марта. — Мы принимали пациентов 22-й поликлиники с февраля, но у нас был перерыв в течение двух недель, так как договор был не продлён. С сегодняшнего дня договор продлён, до конца месяца будет действовать, но у нас он идёт не по времени, а по количеству квот: если квоты будут использованы, то договор прекратиться раньше. 2 тысячи квот было в феврале, полностью прошли люди, сейчас тоже продлили на 2 тысячи квот, — пояснили в «Астра-Меде». Пациентка поликлиники Елена говорит о том, что не проходила флюорографию больше года и тоже хотела пройти, но приходится затягивать. Она надеется, что оборудование скоро заменят. В январе 2020 года издание «Тайга.инфо» писало о ситуации с прибором в этой поликлинике следующее: — Главный врач новосибирской городской клинической поликлиники №22 Татьяна Федоринина подписала отказ от приема флюорографа, который поставила компания «СКБ "Научприбор"». Экспертиза обнаружила, что у приборов нет подъемников, недостаточная высота перемещения пациента, неверная доза излучения и размер рабочего фокуса. Об этом сказано в письме Минздрава, копия которого оказалась в распоряжении «Тайги.инфо».