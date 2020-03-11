Аппарат не работает несколько месяцев: жителей Затулинки массово отправляют на флюорографию в другой район

Поликлиника № 22 в Кировском районе Новосибирска на несколько месяцев осталась без флюорографа.
Пациенты жалуются на то, что им приходится ездить с Затулинки на площадь Маркса, чтобы пройти флюорографию по направлению, либо вообще не делать это рентгенологическое исследование.
— Я не могу пройти ФЛГ уже несколько месяцев: в поликлинике не работает аппарат. В Центре здоровья при поликлинике пациентов направляют в частную клинику «Астра-Мед» на площади Маркса, в «Сан Сити» (Ленинский район Новосибирска — Прим. ред). Во-первых, например, в феврале туда запись была только через неделю возможна, то есть очередь, а во-вторых, туда неудобно ездить. Ладно ещё молодые, а если бабушки с костылями? Поедут они туда специально? — возмущается Оксана.
Журналист НГС позвонил в этот филиал названной клиники и узнал, что, например, сегодня ближайшая запись есть на пятницу, 13 марта.
— Мы принимали пациентов 22-й поликлиники с февраля, но у нас был перерыв в течение двух недель, так как договор был не продлён. С сегодняшнего дня договор продлён, до конца месяца будет действовать, но у нас он идёт не по времени, а по количеству квот: если квоты будут использованы, то договор прекратиться раньше. 2 тысячи квот было в феврале, полностью прошли люди, сейчас тоже продлили на 2 тысячи квот, — пояснили в «Астра-Меде».
Пациентка поликлиники Елена говорит о том, что не проходила флюорографию больше года и тоже хотела пройти, но приходится затягивать. Она надеется, что оборудование скоро заменят.
В январе 2020 года издание «Тайга.инфо» писало о ситуации с прибором в этой поликлинике следующее:
— Главный врач новосибирской городской клинической поликлиники №22 Татьяна Федоринина подписала отказ от приема флюорографа, который поставила компания «СКБ "Научприбор"». Экспертиза обнаружила, что у приборов нет подъемников, недостаточная высота перемещения пациента, неверная доза излучения и размер рабочего фокуса. Об этом сказано в письме Минздрава, копия которого оказалась в распоряжении «Тайги.инфо».
Тогда, в январе, Минздрав Новосибирской области эту информацию корреспонденту НГС не подтвердил и ответил, что ООО СКБ «Научприбор» выиграло в декабре 2019 года тендер на поставку девяти флюорографов в медучреждения Новосибирской области. В январе два из них поступили в медучреждения, одним из которых была как раз поликлиника № 22. И тогда шёл этап приёмки. Как складывается эта ситуация сейчас, журналисту НГС в ведомстве и поликлинике оперативно не ответили.
Журналист направил официальный запрос в Минздрав, чтобы уточнить, почему до сих пор не работает флюорограф, куда ещё отправляют пациентов на ФЛГ из этой поликлиники.
В феврале НГС описывал ситуацию в другой новосибирской поликлинике, где пациенты тоже не могли пройти ФЛГ, но потому что не работал сотрудник. В этот же день онколог рассказывал журналисту НГС о том, как значимо прохождение диспансеризации и профилактических осмотров, чтобы при малейшем подозрении пациентов могли оперативно отправить к онкологам, в том числе важно вовремя и регулярно делать флюорографию. При этом рак лёгкого, трахеи и бронхов находится у новосибирцев в числе трёх самых распространённых разновидностей.