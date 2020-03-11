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Криминал

«Это крик души»: сотрудница «Марии-Ра» выкладывает в Instagram видео с кражами из магазина

Первый раз выложить видео она решилась в день, когда из магазина вынесли товар на 30 тысяч

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Герои видео выглядят вполне прилично, трудно предположить, что они воруют в магазинах

Герои видео выглядят вполне прилично, трудно предположить, что они воруют в магазинах

Сотрудница магазина «Мария-Ра» стала выкладывать на своей странице в Instagram видео с кражами в магазинах. Таким образом она рассчитывает бороться с мелкими воришками.

Как рассказала корреспонденту НГС женщина, такие видео стали для неё последней надеждой:

— [В конце месяца я] магазин не могу отчитать (свести баланс — Прим. ред), потому что воруют. Пенсионеры, молодежь, бабушки, дедушки, люди. Не пойму, что их толкает. Вроде одеты прилично, наши постоянные покупатели, просто иногда поражает. Особенно алкоголь, масло, сыр, колбасу. Мы в полицию заявления пишем, только в магазин же это не возвращается. Заявление пишешь на кражу в 2,5 тысячи, они еще берутся, а если меньше, то нет. А вы представляете, за месяц: один взял масла кусок, другой колбасы, третий прихватил бутылку коньяка, сумма-то набегает. Просто хотя бы чтобы людям стыдно стало, всё равно все смотрят Instagram, друг с другом общаются, может, знакомые лица увидят, — рассказала собеседница НГС.

По словам женщины, первое видео она решилась выложить в день, когда из магазина вынесли товар на 30 тысяч рублей:

— Это уже просто крик души. Как-то один день был, штата не хватало, и просто прошли три вора. Вынесли тысяч на 30. Они по очереди заходили. Иногда мы видео просматриваем и офигеваем просто. А задержать не можем, потому что не имеем права досмотр делать. А это все ложится на нас, на зарплату влияет, — объяснила женщина.

Недавно мы вспоминали самые нелепые магазинные кражи Новосибирска. Почитать о них можно тут.

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краживидео кражи
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КОММЕНТАРИИ (14)

с богаткова
11 мар 2020 в 21:34

Хайпит девица. Раскручивает свой инстаграм, вместо того, чтобы отнести в правоохранительные органы эти видеозаписи.

Яяяяяяя
11 мар 2020 в 21:34

Убирайте алкоголь за спину кассира, ставьте кассу перед выходом, около ценных продуктов дежурьте. В стране воров нужно быть к этому готовым

Гость
11 мар 2020 в 21:39

А почему не Пишет ! Как обманывают покупателей и Просроченый товар Продают ?