«Это крик души»: сотрудница «Марии-Ра» выкладывает в Instagram видео с кражами из магазина

Сотрудница магазина «Мария-Ра» стала выкладывать на своей странице в Instagram видео с кражами в магазинах. Таким образом она рассчитывает бороться с мелкими воришками.



Как рассказала корреспонденту НГС женщина, такие видео стали для неё последней надеждой:

— [В конце месяца я] магазин не могу отчитать (свести баланс — Прим. ред), потому что воруют. Пенсионеры, молодежь, бабушки, дедушки, люди. Не пойму, что их толкает. Вроде одеты прилично, наши постоянные покупатели, просто иногда поражает. Особенно алкоголь, масло, сыр, колбасу. Мы в полицию заявления пишем, только в магазин же это не возвращается. Заявление пишешь на кражу в 2,5 тысячи, они еще берутся, а если меньше, то нет. А вы представляете, за месяц: один взял масла кусок, другой колбасы, третий прихватил бутылку коньяка, сумма-то набегает. Просто хотя бы чтобы людям стыдно стало, всё равно все смотрят Instagram, друг с другом общаются, может, знакомые лица увидят, — рассказала собеседница НГС.