Дело об убийстве похищенного новосибирского бизнесмена дошло до суда — его тело прятали на кладбище

Мужчина умер в машине одного из подозреваемых от полученных травм, и его тело закопали на кладбище поселка Садовый в Новосибирском районе

— Подозреваемым предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), п. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья), — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Сергей Солёнов пропал 8 сентября 2019 года. Вечером он вышел на встречу со знакомым и не вернулся домой — мужчину начали искать полиция и волонтёры.

— В ходе проведенных совместных с сотрудниками полиции следственно-оперативных мероприятий было установлено, что в день исчезновения у него возник конфликт со своими знакомыми, в ходе которого потерпевшему были причинены телесные повреждения, далее с места встречи потерпевший был похищен на автомобиле, — добавили в ведомстве.

Мужчина умер в машине, и его тело закопали на кладбище поселка Садовый в Новосибирском районе. Подозреваемых в убийстве и похищении задержали через две недели после пропажи Солёнова. Уголовное дело уже передано в суд.

НГС в конце сентября в Следственном комитете не стали подтверждать или опровергать версию об убийстве из-за денег, однако источник в СК заявил, что мотивом для преступления была «не бытовая вражда или случайно возникшая неприязнь».