11 марта среда
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 7/10
usd 72.02
eur 81.86
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 7/10
usd 72.02
eur 81.86

Все новости

Все новости
Криминал

Дело об убийстве похищенного новосибирского бизнесмена дошло до суда — его тело прятали на кладбище

63-летний Сергей Солёнов судился из-за крупной суммы, которую он взял на бизнес в Словакии

3 329
12 Обсудить

Поделиться

Мужчина умер в машине одного из подозреваемых от полученных травм, и его тело закопали&nbsp;на кладбище поселка Садовый в Новосибирском районе

Мужчина умер в машине одного из подозреваемых от полученных травм, и его тело закопали на кладбище поселка Садовый в Новосибирском районе

Следователи передали в суд уголовное дело против трёх мужчин, которых подозревают в похищении и убийстве 63-летнего бизнесмена Сергея Солёнова.

— Подозреваемым предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), п. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья), — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Сергей Солёнов пропал 8 сентября 2019 года. Вечером он вышел на встречу со знакомым и не вернулся домой — мужчину начали искать полиция и волонтёры.

— В ходе проведенных совместных с сотрудниками полиции следственно-оперативных мероприятий было установлено, что в день исчезновения у него возник конфликт со своими знакомыми, в ходе которого потерпевшему были причинены телесные повреждения, далее с места встречи потерпевший был похищен на автомобиле, — добавили в ведомстве.

Мужчина умер в машине, и его тело закопали на кладбище поселка Садовый в Новосибирском районе. Подозреваемых в убийстве и похищении задержали через две недели после пропажи Солёнова. Уголовное дело уже передано в суд.

НГС в конце сентября в Следственном комитете не стали подтверждать или опровергать версию об убийстве из-за денег, однако источник в СК заявил, что мотивом для преступления была «не бытовая вражда или случайно возникшая неприязнь».

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

убийствоследователи
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (12)

Фото пользователя
11 мар 2020 в 17:34

А не про него-ли та же Бруня писала, что убиенный профессиональный мошенник и "кидала"? А тут на тебе- "бизнесмен"!

Гость
11 мар 2020 в 17:33

Ну и зачем нам это бизнесмен? Убили и убили.

Фото пользователя
11 мар 2020 в 17:32

Черный вестник НГС Бруня собирает свою кровавую дань. Грабежи, убийства, катастрофы, эпидемии-вот её стихия. Очень интересно с утра прочитать, сколько народу на небеса отправилось за ночь. Интересно, а Бруне платят больше за публикацию, чем она платит ментам и комитетчикам за слив информации?