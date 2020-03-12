«Тут они жили, а тут — подохли»: новосибирец наткнулся на туши мёртвых косуль в лесу Краснозёрки

Новосибирец Андрей Божко наткнулся на несколько туш косуль в минувшие выходные в лесополосе Краснозёрского района, куда он отправился отдыхать вместе с семьёй на снегоходах.
Везде валяются туши животных
Он считает, что животные, «мрут десятками» от голода, поскольку обилие снега не даёт им пробиться к траве.
— В этом могли бы посодействовать охотоведы, но они просто забили, — поделился своим мнением он.
На видео, которые он прислал в редакцию, видно, как в редкой лесополосе валяются туши животных.
— Только с околка проехал 300 метров. Вот тут они жили, эти козы, вот тут они подохли. Вот погода что натворила — всё в козлятине. Сады Юбилейный, поехал прокатиться — и вот, пожалуйста. А лицензии не даём, пусть лучше сдохнут, — говорит закадровый голос в видеоролике.
Похожая ситуация произошла и в другом районе НСО
Об аналогичной ситуации в Доволенском районе мы рассказывали накануне — жительница Новосибирска заявила о массовом падеже косуль из-за нехватки кормовой базы, и уже начала сбор средств для закупки сена. В Управлении по охране животного мира Новосибирской области массовый падёж отрицают, а в гибели животных винят не отсутствие корма, а бездомных собак, нападающих на увязших в снегу косуль.
Официальная версия — косулям вредят собаки
Начальник отдела охраны животных в Управлении по охране животного мира Новосибирской области Семён Доплер повторно подтвердил корреспонденту НГС отсутствие массовой гибели косуль в регионе.
— У нас острая проблема стоит с собаками. Поймите, что полномочий что-то сделать нет. И если они пошли в лес, то они будут до тех пор животных задирать, пока они будут на глаза попадаться. Будет пять — значит, задерут пять, а не то что одно животное покушали, и всё. А связано это с тем, что косули в снег проваливаются, а собаки по верху бегут, — добавил он.
Ещё одна проблема, по его словам, — браконьеры, отстреливающие косуль, которые весной выходят к трассам, а также сбитые машинами животные. Эти туши, как уточнил Семён Доплер, автомобилисты оставляют на трассах, а сами уезжают с места происшествия.
— Падежа нет, это всё сказки рассказывают, — сообщил государственный инспектор Краснозёрского района Михаил Петров. — Косуля в хорошем состоянии, её подкармливают многие охотники, совхозы, с которыми договорились. Мы ещё дороги чистим, чтобы косули могли спокойно ходить. А что касается мёртвых косуль, то вот тут в саду (посёлок Садовый. — Прим. ред.) собаки подавили. Вчера я буквально отбивал косулю от собаки. Вообще, этот вопрос должна администрация решать — отлавливать или что ещё, потому что мы их разгоняем, они в деревню убегают, и всё. Потом спрашиваешь — никто не признаётся, чьи собаки.
Критической ситуации с гибелью животных при этом, по его словам, в районе нет.
В Новосибирской области возбудили уголовное дело против жителя Оби за незаконную охоту — фотографией с убитым медведем он поделился в соцсетях.