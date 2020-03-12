«Тут они жили, а тут — подохли»: новосибирец наткнулся на туши мёртвых косуль в лесу Краснозёрки

Живые косули в Краснозёрском районе подпускают к себе людей Фото: Андрей Божко

Новосибирец Андрей Божко наткнулся на несколько туш косуль в минувшие выходные в лесополосе Краснозёрского района, куда он отправился отдыхать вместе с семьёй на снегоходах. Везде валяются туши животных Он считает, что животные, «мрут десятками» от голода, поскольку обилие снега не даёт им пробиться к траве.

— В этом могли бы посодействовать охотоведы, но они просто забили, — поделился своим мнением он.

На видео, которые он прислал в редакцию, видно, как в редкой лесополосе валяются туши животных.



— Только с околка проехал 300 метров. Вот тут они жили, эти козы, вот тут они подохли. Вот погода что натворила — всё в козлятине. Сады Юбилейный, поехал прокатиться — и вот, пожалуйста. А лицензии не даём, пусть лучше сдохнут, — говорит закадровый голос в видеоролике.

По мнению новосибирца, всему виной снежная зима, которая не даёт животным добраться до травы Видео: Андрей Божко

Похожая ситуация произошла и в другом районе НСО Об аналогичной ситуации в Доволенском районе мы рассказывали накануне — жительница Новосибирска заявила о массовом падеже косуль из-за нехватки кормовой базы, и уже начала сбор средств для закупки сена. В Управлении по охране животного мира Новосибирской области массовый падёж отрицают, а в гибели животных винят не отсутствие корма, а бездомных собак, нападающих на увязших в снегу косуль.

Официальная версия — косулям вредят собаки Начальник отдела охраны животных в Управлении по охране животного мира Новосибирской области Семён Доплер повторно подтвердил корреспонденту НГС отсутствие массовой гибели косуль в регионе.

— У нас острая проблема стоит с собаками. Поймите, что полномочий что-то сделать нет. И если они пошли в лес, то они будут до тех пор животных задирать, пока они будут на глаза попадаться. Будет пять — значит, задерут пять, а не то что одно животное покушали, и всё. А связано это с тем, что косули в снег проваливаются, а собаки по верху бегут, — добавил он.

