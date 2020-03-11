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Город Китайский коронавирус

В Новосибирске из-за угрозы коронавируса отменили празднование присоединения Крыма

Фестиваль «Крымская весна» должен был пройти 15 марта

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В правительстве отметили, что&nbsp;сейчас в регионе не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом

В правительстве отметили, что сейчас в регионе не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом

Правительство Новосибирской области отменило проведение фестиваля «Крымская весна» из-за распространения по всему миру коронавируса.

— Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Новосибирской области отменен ряд массовых мероприятий, в том числе мероприятия фестиваля «Крымская весна», запланированные на 15 марта, — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что сейчас в регионе не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

На фестивале перед НОВАТом должна была выступить группа «Калинов мост», чей концерт также отменён.

Из-за коронавируса не только отменяют массовые мероприятия по всей стране, но и ужесточают въезд в другие страны. Так, стало известно, что Тайланд ограничил въезд для россиян — подробности читайте тут.

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КОММЕНТАРИИ (38)

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11 мар 2020 в 16:32

За возвращение Крыма , Путину нужно памятник при жизни ставить.

смешно
11 мар 2020 в 16:28

а оно нам надо было, также как и присоединение?

Люблю ходить на путинги
11 мар 2020 в 16:35

А я уже и лозунг приготовил "С каждым годом Крым все нашее и нашее!", уже и ленточками обвешался где только можно, а тут такой облом!