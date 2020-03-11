В Новосибирске из-за угрозы коронавируса отменили празднование присоединения Крыма

В правительстве отметили, что сейчас в регионе не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом

Правительство Новосибирской области отменило проведение фестиваля «Крымская весна» из-за распространения по всему миру коронавируса.



— Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Новосибирской области отменен ряд массовых мероприятий, в том числе мероприятия фестиваля «Крымская весна», запланированные на 15 марта, — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.



В ведомстве добавили, что сейчас в регионе не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

На фестивале перед НОВАТом должна была выступить группа «Калинов мост», чей концерт также отменён.