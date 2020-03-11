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Страна и мир Китайский коронавирус

Таиланд ограничил въезд для россиян

Теперь из-за коронавируса вам не дадут визу по прилете в королевство

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В ближайшее время приехать в Таиланд будет значительно сложнее

В ближайшее время приехать в Таиланд будет значительно сложнее

Таиланд отменил возможность получения визы по прилете для граждан 18 стран, в том числе России. Местные власти сделали это, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом объявил министр внутренних дел королевства Анупонг Паочинд.

Кроме России в список попали Китай, Бутан, Болгария, Кипр, Эфиопия, Фиджи, Грузия, Индия, Казахстан, Мальта, Мексика, Науру, Вануату, Папуа — Новая Гвинея, Румыния, Саудовская Аравия и Узбекистан. До сих пор граждане этих стран могли получить визу при предъявлении национального паспорта в аэропорту.

С начала эпидемии коронавируса лечение в больницах Таиланда прошли и проходят 59 пациентов, 34 из них выздоровели, один скончался, 24 человека находятся в больницах.

Власти Китая объявили о вспышке неизвестной пневмонии 31 декабря 2019 года, очагом инфекции стал город Ухань в центральной части страны. Позже удалось установить возбудителя болезни — это новый коронавирус. По последним данным, в Китае число зараженных составляет 81 тысячу человек, более трех тысяч человек погибли, свыше 61 тысячи излечились. За пределами КНР от коронавируса скончались 872 человека.

А вы успели съездить в Таиланд?

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    ТаиландпутешествияКоронавирус
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    КОММЕНТАРИИ (15)

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    11 мар 2020 в 16:28

    Что там делать то....в этом Тае?

    Гость
    11 мар 2020 в 16:28

    А у итальянцев так и остался безвизовый въезд?
    Странные какие-то эти тайцы.
    😳

    Фото пользователя
    11 мар 2020 в 16:28

    Все правилно зделали. Пора поправки к конституции зделать чтоб воо-бще запретить ездить загарницу. И доступ в заграничный интернет закрыть.