Таиланд ограничил въезд для россиян

В ближайшее время приехать в Таиланд будет значительно сложнее

Таиланд отменил возможность получения визы по прилете для граждан 18 стран, в том числе России. Местные власти сделали это, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом объявил министр внутренних дел королевства Анупонг Паочинд.



Кроме России в список попали Китай, Бутан, Болгария, Кипр, Эфиопия, Фиджи, Грузия, Индия, Казахстан, Мальта, Мексика, Науру, Вануату, Папуа — Новая Гвинея, Румыния, Саудовская Аравия и Узбекистан. До сих пор граждане этих стран могли получить визу при предъявлении национального паспорта в аэропорту.

