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В Новосибирске нашли женщину, пропавшую перед праздниками: о ней сообщили на горячую линию

Галину Василенко искали шесть дней

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В Новосибирске нашли пропавшую 78-летнюю Галину Василенко — женщина исчезла 6 марта после прогулки. В полночь соседи обнаружили, что её нет дома, и сообщили родственникам и полиции.

— Найдена. Жива. Спасибо за достоверное свидетельство, оставленное на горячей линии, — сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске.

В Новосибирске продолжаются поиски пропавшего 88-летнего учёного Геннадия Кулакова.

15 января в Карасуке искали пропавшую 10-летнюю девочку. Алена Касталанова не вернулась домой. Её нашли поздно ночью с 16 на 17 января без сознания. НГС вёл онлайн-трансляцию во время поиска. Ребёнка помог найти охотник Алексей Рассолов, который привёз на поиски собаку по кличке Ветка. Алёна была в реанимации. У девочки переохлаждение, обезвоживание и легкая степень обморожения стоп.

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«Лиза Алерт»пропажа женщины
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КОММЕНТАРИИ (2)

11 мар 2020 в 16:24

Без комментариев...

Фолий
11 мар 2020 в 16:28

А ваши соседи тоже проверяют в полночь, есть кто-то дома или нет? Какие свидетельства? Фото же 30-летней давности. Была ли "пропажа" вообще?
Зато пиар и инфоповод.