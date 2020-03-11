В Новосибирске нашли женщину, пропавшую перед праздниками: о ней сообщили на горячую линию

В Новосибирске нашли пропавшую 78-летнюю Галину Василенко — женщина исчезла 6 марта после прогулки. В полночь соседи обнаружили, что её нет дома, и сообщили родственникам и полиции.

— Найдена. Жива. Спасибо за достоверное свидетельство, оставленное на горячей линии, — сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске.

В Новосибирске продолжаются поиски пропавшего 88-летнего учёного Геннадия Кулакова.

15 января в Карасуке искали пропавшую 10-летнюю девочку. Алена Касталанова не вернулась домой. Её нашли поздно ночью с 16 на 17 января без сознания. НГС вёл онлайн-трансляцию во время поиска. Ребёнка помог найти охотник Алексей Рассолов, который привёз на поиски собаку по кличке Ветка. Алёна была в реанимации. У девочки переохлаждение, обезвоживание и легкая степень обморожения стоп.