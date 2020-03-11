Госдума единогласно одобрила поправки к Конституции

Сегодня депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли поправки к Конституции Российской Федерации. После долгих обсуждений состоялось голосование: законопроект поддержали
Напомним, вчера в законопроект была внесена важная поправка, которая обнуляет предыдущие президентские сроки Владимира Путина, это позволяет ему вновь избираться и в случае успеха оставаться главой государства до
Здесь можно прочитать полную речь Владимира Путина. За принятием важных поправок мы следили в режиме онлайн.