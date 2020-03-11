Госдума единогласно одобрила поправки к Конституции

Сегодня депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли поправки к Конституции Российской Федерации. После долгих обсуждений состоялось голосование: законопроект поддержали 383 депутата , воздержались — 43. Против поправок не проголосовал никто. Теперь законопроект будет направлен в Совет Федерации, а 22 апреля состоится всенародное голосование за изменения основного закона. По этому случаю в России будет выходной.

Напомним, вчера в законопроект была внесена важная поправка, которая обнуляет предыдущие президентские сроки Владимира Путина, это позволяет ему вновь избираться и в случае успеха оставаться главой государства до 2036 года . Президент лично приехал в Госдуму, чтобы высказать свое мнение о внесенных поправках.