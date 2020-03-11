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Политика Как меняют Конституцию

Госдума единогласно одобрила поправки к Конституции

Документ направят в Совет Федерации, а само голосование за поправки в стране случится 22 апреля

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Депутаты обсуждали окончательную версию законопроекта почти час

Депутаты обсуждали окончательную версию законопроекта почти час

Сегодня депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли поправки к Конституции Российской Федерации. После долгих обсуждений состоялось голосование: законопроект поддержали 383 депутата, воздержались — 43. Против поправок не проголосовал никто. Теперь законопроект будет направлен в Совет Федерации, а 22 апреля состоится всенародное голосование за изменения основного закона. По этому случаю в России будет выходной.

Напомним, вчера в законопроект была внесена важная поправка, которая обнуляет предыдущие президентские сроки Владимира Путина, это позволяет ему вновь избираться и в случае успеха оставаться главой государства до 2036 года. Президент лично приехал в Госдуму, чтобы высказать свое мнение о внесенных поправках.

Здесь можно прочитать полную речь Владимира Путина. За принятием важных поправок мы следили в режиме онлайн.

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Конституция РФзаконГосдумаВладимир Путин
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КОММЕНТАРИИ (138)

Гость
11 мар 2020 в 15:44

Полностью поддерживаю ГосДуму! Я тоже пойду и проголосую ЗА!

11 мар 2020 в 15:50

Категорически против поправок! Все на референдум!

Гость
11 мар 2020 в 15:46

Я буду голосовать против. Всё это давно уже не имеет никакого отношения к законности.