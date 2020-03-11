«Бензин будут наливать даром». Реакция сибиряков на падение рубля в 10 комментариях (и немного мемов)

Новосибирцы известны своей стойкостью и прекрасным чувством юмора, которое проявляется даже в самых тяжелых ситуациях. Мы прочитали все ваши комментарии к двум статьям про падение рубля и подорожание иностранной валюты: к этой и вот этой (а это более 1000 штук) и составили топ-10 новосибирских комментаторов-предсказателей, которые могут посоревноваться с мемом «Денег нет, но вы держитесь». Наша реакция на этот раз — не в гифках, а в мемах.
Пользователь под ником 603 сделал предсказание на основе приметы:
— Народная примета: подешевела нефть — жди подорожания бензина, а вслед за бензином — всего остального!
Ему вторит и пользователь под ником брат Кабани:
— Хорошая новость. Раз подешевела нефть, завтра бензин на АЗС будут наливать почти что даром.
Пользователь под ником step увидел своеобразную символичность в цене валюты.
— В честь 75-летия Победы даешь доллар по 75 рублей! А лучше по 95.
А пользователь с ником EDP0 B BEDP0!!! и вовсе заглянул в будущее:
— Новость от 20 марта 2020 года: «Почему за неделю количество самоубийств возросло в 7,84 раза и что будет с рождаемостью в 2021 году. Разбираемся с экспертами».
Пользователь под ником джон2 предложил альтернативный способ укрепления экономики:
— Китайская экономика начала расти, когда люди были согласны работать за чашку риса, мы станем конкурентоспособны и начнем процветать, когда люди согласятся работать за чашку макарошек.
Некоторые пользователи не отчаиваются, ведь у них все наготове:
— Соль и спички запасены с 90-х, из валюты есть 50 польских злотых и 1000 южнокорейских вон. Может, пойти закупиться ещё сахаром? — пишет пользователь под ником GOST.
Комментатор под оптимистичным ником ух-ты! решил сделать свое предсказание:
— Не паникуйте! В 2050-м нефть будет стоить 0$.
Комментатор под ником Барышня сказал про самый безопасный способ хранения средств:
— Храните деньги в знаниях и умениях. Кто-то еще не понял, наверное...
Вот дачникам точно не о чем волноваться, подметил комментатор под ником Павел2016 — Отец НАЦИИ на НГС (и правда, все на абордаж теплиц!).
— Скоро весна и начало нового дачного сезона! Новосибирцы возьмут свои остро наточенные лопаты и с утроенной силой начнут перекапывать свои земли, радуясь новым зеленым росткам.
— А нас — рать! — оптимистично подводит итог пользователь под ником Жук.
В чем храните валюту?
А в чем вы храните валюту и что собираетесь делать с ней в будущем? Пишите в комментариях!