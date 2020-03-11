«Бензин будут наливать даром». Реакция сибиряков на падение рубля в 10 комментариях (и немного мемов)

А как вы отреагировали на изменение курса валют? Фото: Александр Ощепков

Новосибирцы известны своей стойкостью и прекрасным чувством юмора, которое проявляется даже в самых тяжелых ситуациях. Мы прочитали все ваши комментарии к двум статьям про падение рубля и подорожание иностранной валюты: к этой и вот этой (а это более 1000 штук) и составили топ-10 новосибирских комментаторов-предсказателей, которые могут посоревноваться с мемом «Денег нет, но вы держитесь». Наша реакция на этот раз — не в гифках, а в мемах.

Пользователь под ником 603 сделал предсказание на основе приметы:

— Народная примета: подешевела нефть — жди подорожания бензина, а вслед за бензином — всего остального!

А какие еще приметы к подорожанию бензина вы знаете?

Ему вторит и пользователь под ником брат Кабани: — Хорошая новость. Раз подешевела нефть, завтра бензин на АЗС будут наливать почти что даром.

Прирост автомобилей в семью увеличился (+1)

Пользователь под ником step увидел своеобразную символичность в цене валюты. — В честь 75-летия Победы даешь доллар по 75 рублей! А лучше по 95.

А скоро и за 95?

А пользователь с ником EDP0 B BEDP0!!! и вовсе заглянул в будущее: — Новость от 20 марта 2020 года: «Почему за неделю количество самоубийств возросло в 7,84 раза и что будет с рождаемостью в 2021 году. Разбираемся с экспертами».

Куда же делся наш сибирский оптимизм?

Пользователь под ником джон2 предложил альтернативный способ укрепления экономики: — Китайская экономика начала расти, когда люди были согласны работать за чашку риса, мы станем конкурентоспособны и начнем процветать, когда люди согласятся работать за чашку макарошек.

Как сказал один мудрец...

Некоторые пользователи не отчаиваются, ведь у них все наготове: — Соль и спички запасены с 90-х, из валюты есть 50 польских злотых и 1000 южнокорейских вон. Может, пойти закупиться ещё сахаром? — пишет пользователь под ником GOST.

А какая была ваша первая реакция на новость про курс валют? Делитесь в комментариях!

Комментатор под оптимистичным ником ух-ты! решил сделать свое предсказание: — Не паникуйте! В 2050-м нефть будет стоить 0$.

Вот она — современная жизнь!

Комментатор под ником Барышня сказал про самый безопасный способ хранения средств: — Храните деньги в знаниях и умениях. Кто-то еще не понял, наверное...

Мы за хранение денег не в деньгах!

Вот дачникам точно не о чем волноваться, подметил комментатор под ником Павел2016 — Отец НАЦИИ на НГС (и правда, все на абордаж теплиц!).

— Скоро весна и начало нового дачного сезона! Новосибирцы возьмут свои остро наточенные лопаты и с утроенной силой начнут перекапывать свои земли, радуясь новым зеленым росткам.

Зачем нужны ваши заграницы, если на даче всё свое?

— А нас — рать! — оптимистично подводит итог пользователь под ником Жук.

И тебя вылечат, и тебя вылечат, и меня вылечат! Фото: memesmix.net/meme/jaxrdz

В чем храните валюту?