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Экономика Обвал рубля

«Бензин будут наливать даром». Реакция сибиряков на падение рубля в 10 комментариях (и немного мемов)

Комментаторы НГС предсказывают, что будет происходить после обрушения курсов валюты

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А как вы отреагировали на изменение курса валют?

А как вы отреагировали на изменение курса валют?

Новосибирцы известны своей стойкостью и прекрасным чувством юмора, которое проявляется даже в самых тяжелых ситуациях. Мы прочитали все ваши комментарии к двум статьям про падение рубля и подорожание иностранной валюты: к этой и вот этой (а это более 1000 штук) и составили топ-10 новосибирских комментаторов-предсказателей, которые могут посоревноваться с мемом «Денег нет, но вы держитесь». Наша реакция на этот раз — не в гифках, а в мемах.

Пользователь под ником 603 сделал предсказание на основе приметы:

— Народная примета: подешевела нефть — жди подорожания бензина, а вслед за бензином — всего остального!

А какие еще приметы к подорожанию бензина вы знаете?

А какие еще приметы к подорожанию бензина вы знаете?

Ему вторит и пользователь под ником брат Кабани:

— Хорошая новость. Раз подешевела нефть, завтра бензин на АЗС будут наливать почти что даром.

Прирост автомобилей в семью увеличился (+1)

Прирост автомобилей в семью увеличился (+1)

Пользователь под ником step увидел своеобразную символичность в цене валюты.

— В честь 75-летия Победы даешь доллар по 75 рублей! А лучше по 95.

А скоро и за 95?

А скоро и за 95?

А пользователь с ником EDP0 B BEDP0!!! и вовсе заглянул в будущее:

— Новость от 20 марта 2020 года: «Почему за неделю количество самоубийств возросло в 7,84 раза и что будет с рождаемостью в 2021 году. Разбираемся с экспертами».

Куда же делся наш сибирский оптимизм?

Куда же делся наш сибирский оптимизм?

Пользователь под ником джон2 предложил альтернативный способ укрепления экономики:

— Китайская экономика начала расти, когда люди были согласны работать за чашку риса, мы станем конкурентоспособны и начнем процветать, когда люди согласятся работать за чашку макарошек.

Как сказал один мудрец...

Как сказал один мудрец...

Некоторые пользователи не отчаиваются, ведь у них все наготове:

— Соль и спички запасены с 90-х, из валюты есть 50 польских злотых и 1000 южнокорейских вон. Может, пойти закупиться ещё сахаром? — пишет пользователь под ником GOST.

А какая была ваша первая реакция на новость про курс валют? Делитесь в комментариях!

А какая была ваша первая реакция на новость про курс валют? Делитесь в комментариях!

Комментатор под оптимистичным ником ух-ты! решил сделать свое предсказание:

— Не паникуйте! В 2050-м нефть будет стоить 0$.

Вот она — современная жизнь!

Вот она — современная жизнь!

Комментатор под ником Барышня сказал про самый безопасный способ хранения средств:

— Храните деньги в знаниях и умениях. Кто-то еще не понял, наверное...

Мы за хранение денег не в деньгах!

Мы за хранение денег не в деньгах!

Вот дачникам точно не о чем волноваться, подметил комментатор под ником Павел2016 — Отец НАЦИИ на НГС (и правда, все на абордаж теплиц!).

— Скоро весна и начало нового дачного сезона! Новосибирцы возьмут свои остро наточенные лопаты и с утроенной силой начнут перекапывать свои земли, радуясь новым зеленым росткам.

Зачем нужны ваши заграницы, если на даче всё свое?

Зачем нужны ваши заграницы, если на даче всё свое?

— А нас — рать! — оптимистично подводит итог пользователь под ником Жук.

И тебя вылечат, и тебя вылечат, и меня вылечат!

И тебя вылечат, и тебя вылечат, и меня вылечат!

В чем храните валюту?

    А в чем вы храните валюту и что собираетесь делать с ней в будущем? Пишите в комментариях!

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    падение рублявалютамемыэкономика
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    КОММЕНТАРИИ (18)

    Фото пользователя
    11 мар 2020 в 17:48

    Комментаторы нгс - предсказатели 😂😂😂. Сильно крутых экспертов здесь не наблюдается...Факт.

    Фото пользователя
    11 мар 2020 в 17:46

    Каким же идиотом нужно быть, чтобы считать что падение цены на нефть на внешнем рынке должно привести к падению цен на бензин на внутреннем рынке. Цена на нефть может быть вообще равна нулю и курс рубля ноль. Это всего лишь бы значило, что наша нефть за рубежом никому на фиг не нужна. Но это не значит, что себестоимость добычи нефти равна нулю. И соответственно бензин никогда не может стать бесплатным. Наоборот, чем больше цена нефти на внешнем рынке, тем ниже могут сделать цену бензина на внутреннем, за счёт сверхдоходов от экспорта, компенсируются внутренние потери. Но это только если государство продиктует такие условия.

    Пригожинские
    11 мар 2020 в 17:41

    Виктория Москвичка с вредной ответят на вариант:"трачу все деньги на дошик"