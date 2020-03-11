В Новосибирске девушка вышла на одиночный пикет против обнуления президентского срока

В Новосибирске перед зданием приёмной президента России в СФО начался одиночный пикет против обнуления президентского срока Владимира Путина.



Девушка с плакатом встала напротив здания по улице Державина. По наблюдению фотографа НГС, рядом с пикетирующей нет полиции.

Накануне, 10 марта, Госдума проголосовала за обнуление президентского срока, а также одобрила законопроект о других поправках в Конституцию во втором чтении. Мы следили за ситуацией в парламенте в режиме онлайн. Третье чтение законопроекта запланировано на 11 марта, на 10 часов по московскому времени.