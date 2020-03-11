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Город

В Новосибирске девушка вышла на одиночный пикет против обнуления президентского срока

Она встала с плакатом перед зданием сибирского полпредства

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Одиночный пикет состоялся перед зданием сибирского полпредства на улице Державина

Одиночный пикет состоялся перед зданием сибирского полпредства на улице Державина

В Новосибирске перед зданием приёмной президента России в СФО начался одиночный пикет против обнуления президентского срока Владимира Путина.

Девушка с плакатом встала напротив здания по улице Державина. По наблюдению фотографа НГС, рядом с пикетирующей нет полиции.

Накануне, 10 марта, Госдума проголосовала за обнуление президентского срока, а также одобрила законопроект о других поправках в Конституцию во втором чтении. Мы следили за ситуацией в парламенте в режиме онлайн. Третье чтение законопроекта запланировано на 11 марта, на 10 часов по московскому времени.

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ГосдумаКонституция РФВладимир Путин
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КОММЕНТАРИИ (188)

браво
11 мар 2020 в 13:47

Спасибо тебе, девушка!

Гость
11 мар 2020 в 13:43

Таких как она надо наказывать! Кроме Путина альтернативы у России нет!

доктор
11 мар 2020 в 13:44

одна девушка на многомиллионный город, а где остальная либерасня? в интернете скулят?😂😂😂