Под Новосибирском суд признал брак фиктивным — подставного мужа выставили из страны

— Нам поступило поручение от прокуратуры области проверить информацию от УФМС — гражданин подал заявление на получение разрешения на временное проживание на территории России. Перед тем как его выдать, мы должны были всё проверить. При выходе на место было установлено, что он с женой не проживает. Как женщина пояснила — брак изначально был зарегистрирован как фиктивный и её «просто попросили помочь». Если кто-то из супругов является гражданином РФ, то у иностранного гражданина получается более упрощенный порядок получения разрешения, — рассказал корреспонденту НГС помощник прокурора Тогучинского района Геннадий Сорока.

Под Новосибирском в Тогучине прокуратура добилась признания брака между гражданкой России и гражданином Азербайджана фиктивным.

Прокурор района обратился в суд с требованием признать брак недействительным. Тогучинский районный суд встал на сторону прокуратуры и признал брак фиктивным. Подставного мужа уже выдворили из страны.

В середине января в Новосибирске полиция подвела итоги работы с нелегальными мигрантами за 2019 год. Сотрудники проверили более 15 тысяч объектов — среди них рынки, частные секторы, объекты строительства и торговли.