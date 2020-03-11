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Под Новосибирском суд признал брак фиктивным — подставного мужа выставили из страны

Женщина объяснила, что её просто попросили помочь

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Тогучинский районный суд встал на сторону прокуратуры и признал брак фиктивным

Тогучинский районный суд встал на сторону прокуратуры и признал брак фиктивным

Под Новосибирском в Тогучине прокуратура добилась признания брака между гражданкой России и гражданином Азербайджана фиктивным.

— Нам поступило поручение от прокуратуры области проверить информацию от УФМС — гражданин подал заявление на получение разрешения на временное проживание на территории России. Перед тем как его выдать, мы должны были всё проверить. При выходе на место было установлено, что он с женой не проживает. Как женщина пояснила — брак изначально был зарегистрирован как фиктивный и её «просто попросили помочь». Если кто-то из супругов является гражданином РФ, то у иностранного гражданина получается более упрощенный порядок получения разрешения, — рассказал корреспонденту НГС помощник прокурора Тогучинского района Геннадий Сорока.

Прокурор района обратился в суд с требованием признать брак недействительным. Тогучинский районный суд встал на сторону прокуратуры и признал брак фиктивным. Подставного мужа уже выдворили из страны.

В середине января в Новосибирске полиция подвела итоги работы с нелегальными мигрантами за 2019 год. Сотрудники проверили более 15 тысяч объектов — среди них рынки, частные секторы, объекты строительства и торговли.

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мигрантыфиктивный брак
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КОММЕНТАРИИ (21)

11 мар 2020 в 13:17

оборжаться
а я думал женщниы - онинитакие :))))

лего
11 мар 2020 в 13:29

Тогда можно любой брак по расчёту признать фиктивным. по каким критериям это определить?

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11 мар 2020 в 13:28

А вот предложил бы женщине любовь чистую.Глядишь ....не изгнали бы....Хотя, лично я , против отношений с горячими южными парнями.