Рестайлинг Hyundai Creta: снижение цен и спецверсия от Би-2

Появившийся в 2016 году кроссовер Hyundai Creta пережил свое первое обновление. Рестайлинг получился незначительным, но в этом нашелся свой плюс: цены выросли не очень сильно, а кое-где даже снизились.



Внешне новинка отличается от предыдущей «Креты» решеткой радиатора с ячеистой структурой и колесными дисками иного дизайна. В некоторых случаях узнать посвежевшую модель можно по черной крыше, ведь теперь для кроссовера доступна двухцветная окраска.



На этом изменения закончились, хотя мы рассчитывали на нечто большее — например, на новые бамперы и противотуманки как на обновленных «Кретах» в Индии или Бразилии. Зато для России создали лимитированную спецверсию, созданную вместе с группой Би-2. В компании говорят, что это продолжение серии Rock Edition, появившейся осенью 2019 года.