Рестайлинг Hyundai Creta: снижение цен и спецверсия от Би-2

Появившийся в 2016 году кроссовер Hyundai Creta пережил свое первое обновление. Рестайлинг получился незначительным, но в этом нашелся свой плюс: цены выросли не очень сильно, а кое-где даже снизились.
Внешне новинка отличается от предыдущей «Креты» решеткой радиатора с ячеистой структурой и колесными дисками иного дизайна. В некоторых случаях узнать посвежевшую модель можно по черной крыше, ведь теперь для кроссовера доступна двухцветная окраска.
На этом изменения закончились, хотя мы рассчитывали на нечто большее — например, на новые бамперы и противотуманки как на обновленных «Кретах» в Индии или Бразилии. Зато для России создали лимитированную спецверсию, созданную вместе с группой Би-2. В компании говорят, что это продолжение серии Rock Edition, появившейся осенью 2019 года.
Как вам спецверсия Hyundai Creta?
Помимо двухцветного кузова, «бидвашный» кроссовер получил спойлер, черные колесные диски на 17 дюймов, задний диффузор и приветственные лампы с логотипом Creta. Автомобиль будет доступен только с 2,0-литровым мотором (149 л. с.) и 6-ступенчатым «автоматом», но с двумя вариантами привода: передним либо полным. Как и в серии Rock Edition, у Creta Би-2 есть система «Яндекс.Авто» с «Яндекс.Навигатором» и голосовым помощником «Алиса». Такие кроссоверы стоят от 1,46 миллиона рублей.
Что касается обычных «Крет», то базовая версия Start подорожала на 3 тысячи рублей и теперь стоит от 975 тысяч, что выглядит умеренным ростом с учётом обвала рубля. Комплектации Active и Travel прибавили по 5–7 тысяч рублей, а Comfort наоборот — подешевела на 15 тысяч. Теперь ее минимальная цена — 1,185 миллиона рублей. Также появилась новая топовая комплектация Style с кожаным салоном минимум за 1,5 миллиона рублей.
Гамма моторов не изменилась. Кроссовер по-прежнему оснащается двигателями на 1,6 (123 л. с.) и 2,0 (150 л. с.) литра.
Когда стартуют продажи модели — не сообщается. Но, скорее всего, она появится у дилеров после обновленного Hyundai Solaris.
Наверняка с появлением рестайлинговой Creta дилеры начнут давать скидки на предыдущую модель. Вот какие объявления сейчас есть на «Авто.ру».