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Новосибирцев взбудоражил ОМОН, оцепивший ТЭЦ-2 — объясняем, что там происходит

Бойцы ОМОНа стоят через каждые 100 метров, сообщают очевидцы

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Бойцы ОМОНа в полном боевом снаряжении&nbsp;

Бойцы ОМОНа в полном боевом снаряжении 

Днем 11 марта здание ТЭЦ-2 в Новосибирске окружили бойцы ОМОНа. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.

— ТЭЦ-2 окружена ОМОНом. Оцепили через 100 метров, очень много их там. Всех проверяют. В полном снаряжении, автоматы, бронежилеты и прочее, — коротко описал ситуацию читатель.

В пресс-службе СГК корреспонденту НГС пояснили, что на ТЭЦ проходят учения.

Так выглядят учения со стороны улицы Большой

Так выглядят учения со стороны улицы Большой

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В ноябре новосибирские спасатели устроили ночные учения в новосибирском метро. Они ликвидировали пожар и помогли пострадавшим пассажирам. Как это было — в материале 10 впечатляющих кадрах нашего фотографа.

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ученияфсбтэцСГК
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КОММЕНТАРИИ (22)

Нашист
11 мар 2020 в 12:51

Учения ОМОН.
Понятно.
А когда Москва выделит деньги на строительство метро в Новосибирске?:

Читатель новостей
11 мар 2020 в 12:50

это в недрах ТЭЦ бурым углем жгут тела жертв режима...

Фото пользователя
11 мар 2020 в 12:50

Нет ни одного ОМоновца знакомого, так как видела трусость при вызове на беспорядки Кавказцев.