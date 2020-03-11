Новосибирцев взбудоражил ОМОН, оцепивший ТЭЦ-2 — объясняем, что там происходит

Днем 11 марта здание ТЭЦ-2 в Новосибирске окружили бойцы ОМОНа. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.
— ТЭЦ-2 окружена ОМОНом. Оцепили через 100 метров, очень много их там. Всех проверяют. В полном снаряжении, автоматы, бронежилеты и прочее, — коротко описал ситуацию читатель.
В пресс-службе СГК корреспонденту НГС пояснили, что на ТЭЦ проходят учения.
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