«Эконутая» сибирячка открыла магазин без упаковки и рассказала, как можно экономить

Анастасия открыла магазин, в котором все товары продаются без упаковки (и даже мука с крупой) Фото: из архива Анастасии Резенковой

Они называют себя экологистами, экофанатичными и «эконутыми» (и их это не обижает). Их цель — сократить количество мусора, сохранить природу, полюбить себя и относиться к близким с максимальным пониманием и заботой. Основательница эко-френдли магазина «Green Rezza» Анастасия Резенкова в своей колонке рассказала о том, почему молодежь повернута на экологичности (и учится сортировать мусор), правда ли, что жить экологично — дешевле, и кто дает скидки за использование экотоваров.

Почему мы называемся экологистами? Потому что люди путали нас с экологами, и мы решили обозначиться другим названием. Они занимаются этим по профессии (специальности), их больше интересуют глобальные проблемы — всемирное потепление, таяние ледников. При этом эколог может кушать из одноразовой посуды или по три раза в день пить кофе из пластмассового стаканчика. И это никак не связано с нашими интересами.



Не покупаю молоко в тетрапаках

Я думаю о том, что могу сделать не как бизнесмен, сотрудник или руководитель компании, а о том, что я могу сделать как человек. В Новосибирске много экологистов: благодаря молодому поколению, которое ходит на лекции и изучает экоблоги, их число только увеличивается.

Экологист — это образ жизни. Например, если я не покупаю домой молоко в тетрапаках, потому что такая упаковка не перерабатывается, то я не завожу и в свою кофейню молоко в тетрапаках. Сейчас пока берем в пластиковой упаковке, которую можно сдать, другие варианты тестируем — попробовали кедровое, некоторые другие виды растительного молока. Мне нравится вариант использования растительного молока, но оно не взбивается до той густой пенки, которую привыкли видеть посетители кофеен. Вот и приходится делать выбор — эстетика и благосклонность посетителей или экология. Но в любом случае любая неперерабатываемая упаковка не соответствует идеологии моего заведения. Вся мебель внутри экошопа сделана из паллет и ткани, спасенной с помощью акции «Зеленая белка» (акция по раздельному сбору отходов — Прим. ред.). В каждом своем шаге я стараюсь находить максимально экологичные решения.



Даже моя бабушка пробует сортировать мусор

Я сама пришла к экологичному образу жизни и знаю, что многие люди тоже приходят к этому без чьей-либо помощи. Сначала поняла, что дома остается куча мусора и пластиковых бутылок, потом разобралась с тем, что всю макулатуру можно сдавать «Зеленой белке» — и это никак не связано ни со статьями, ни с влиянием Европы. Люди приходят к этой идее по-разному: кто-то увидел устрашающе огромную свалку, кто-то купался в море и зацепился за плавающий мусор, кто-то занимался йогой и пришел к осознанному потреблению.

Я думаю, что рано или поздно все придут к идее экологичности — уже сейчас я вижу, как молодое поколение стремится к этому. Они более открыты, толерантны, осознаны. Старшее поколение смотрит на это и очень медленно, но всё же идет к тому же. Моя бабушка, например, видит, что я занимаюсь сортировкой мусора, и сама пробует. У других бабушки собирают батарейки и пластиковые крышечки от бутылок.

«Мой папа, человек закоренелый, моет пакеты от молока, чтобы я их потом отдала в переработку»

Чем больше мы воздействуем на людей, которые рядом с нами, тем сильнее они меняются в этом плане. То же самое и с детьми — если ребенок с детства видит бережный подход к окружающему миру, то он даже не будет вникать, почему так, для него все пройдет легко и плавно.



Это, правда, не сложно. Я вот покупаю одежду на «Гаражной распродаже» (форма обмена пригодной для носки одеждой —Прим. ред.), если куплю там что-то и ребенку, он будет видеть, что это нормально. У нас чаще случается, что дети приходят к каким-то идеям и потом приводят к ним родителей, объясняют, зачем это нужно. Кстати, в садиках детей уже с раннего возраста приучают к сортировке крышечек и мусора. Дорого ли быть экологичным?

Не буду навязывать свою точку зрения, приведу суперлегкий пример. Отказаться от личного транспорта в пользу общественного — дорого? Нет, это существенно экономит бюджет и бережет окружающую среду. Заменяешь одноразовую кружку на многоразовую — и большинство кофеен тут же дает тебе скидку в 10–15%.

Да, есть и более дорогие продукты. Мы покупали раньше яйца в пластиковой упаковке. Я поняла, что можно эту упаковку сдавать, но переработчики не любят полистирол. После этого начали брать яйца в целлюлозной упаковке. Да, они дороже на 5 рублей, и папа сначала из-за этого возмущался (сейчас уже привык). Странно, конечно, почему производитель повышает цену, ведь это не очень дорогой материал. В этом магазине экосредство для стирки белья стоит дороже, чем, например, в супермаркете за 50–100 рублей. В то же время оно стоит дешевле, чем средство такой же марки в масс-маркете. О менструальной чаше сейчас слышат все чаще — 400 рублей за чашу — и пользуйся ею в течение пяти лет. Экономия огромная. Другое дело, что нам не говорят о существовании такого продукта. А вы только представьте, какие суммы потеряли бы крупные компании, производящие гигиенические средства!



Каждый выбирает сам степень заботы о своем здоровье. Человек попросту не переплачивает за упаковку. Цель этого магазина — сократить количество мусора. Это же формат «магазин у дома». Некоторые люди покупают мыло в упаковке, чтобы потом перелить его в свою красивую бутылочку. Спустись со своей баночкой с верхнего этажа, налей мыло, насыпь гречку или порошок в свою тару, и все! Идея в том, чтобы не покупать упаковку (не переплачивать за нее) и, соответственно, не производить её — не тратить время, энергию, материал. Ты получаешь продукт без отходов и лишней упаковки. Так, например, если здесь купить арахисовую пасту и потом вернуть баночку в магазин, я отправлю её обратно производителю — он её помоет и вновь заполнит продуктом. Блиц-опрос об экологичном образе жизни

Что такое фудшеринг?

Все просто. У бабушки есть 5 банок соленых огурцов, которые она не ест, а у другого человека — лишний мешок сахара. Они берут и меняются. У каждого появляется то, что им нужно: не выбрасывается на мусорку и не передается по кругу из рук в руки. Или вот у нас стоит кофе-машина: кофейную шелуху мы будем убирать в баночку, чтобы люди могли по необходимости бесплатно забирать ее для скрабов, масок и другого.



Сколько мусора у нас дома?

Сдать на переработку можно около 80% того, что находится в вашем мусорном ведре. Хотя бы один раз изучите содержимое и поймите, сколько отходов накапливается даже за день. Я дошла до того уровня, что весь мой мусор за месяц умещается в литровую банку.

Какие вещи можно сдать, чтобы они не пылились дома?

Одежда! У всех есть старое платье или поношенная футболка (которая уже давно рваная пижама) — стабильно очищайте шкафы и складывайте ненужное в специальные боксы. Их много по Новосибирску. Игрушки. Их можно постирать и отдать, например, в фонд «Солнечный город» детям-сиротам. Ткани, веревочки — принесите в наш магазин или любой кружок по рукоделию. Мы с их помощью делаем экомешочки, бахилы. Как в новой компании узнать «эконутого»?

На самом деле это сразу видно. Если человек просит не забирать пустую банку (бутылку) из-под лимонада со словами: «Я потом сам правильно выкину», это тот, кого вы ищете!



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