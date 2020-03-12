12 марта четверг
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 4/10
usd 71.47
eur 81.02
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 4/10
usd 71.47
eur 81.02

Все новости

Все новости
Криминал Смерть двухлетней Аделины

К делу о смерти двухлетней Аделины подключилась московский адвокат: она хочет отстранить врачей от работы

И переквалифицировать уголовное дело на более тяжкую статью

1 593
18 Обсудить

Поделиться

Адвокат Юлия&nbsp;Вербицкая познакомилась с родителями погибшей девочки в студии программы «Мужское и женское»

Адвокат Юлия Вербицкая познакомилась с родителями погибшей девочки в студии программы «Мужское и женское»

Московский адвокат Юлия Вербицкая, которая в программе «Мужское и Женское» с Александром Гордоном согласилась помочь семье умершей в больнице двухлетней Аделины Кинчаровой, прилетела в Новосибирск. Она хочет, чтобы следователи переквалифицировали уголовное дело на более тяжкую статью — в этом случае виновным в смерти девочки, если такие будут установлены, может грозить до 6 лет лишения свободы.

— Мы намерены добиваться отстранения подозреваемых от должности на время предварительного следствия, а также переквалификации обвинения на более тяжкую статью, — рассказала НГС Юлия Вербицкая. — Сейчас дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ по факту причинения смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, предусматривающей наказание до трёх лет лишения свободы. Мы будем ходатайствовать о переквалификации обвинения на пункт «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека), за что законом предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в феврале, после этим делом заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.

Накануне родители погибшей Аделины Кинчаровой побывали на шоу у Александра Гордона «Мужское и женское». Вот краткий пересказ эфира.

Историю смерти девочки НГС рассказывал в январе этого года — Аделине стало плохо после того, как она выпила йогурт. Сейчас семья Кинчаровых сомневается в официальной причине смерти — вот их аргументы.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

СКуголовное делосмерть ребенка«Мужское и Женское»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (18)

Гость
12 мар 2020 в 11:28

А родителей, пичкавших ребенка свечками вместо обследования будут судить?

Данилка
12 мар 2020 в 11:29

Каждый наравит врача обидеть. А вот если беда приходит, то бегут к врачам со слезами на глазах. Глупо обижаться на врачей. Нужно быть им благадарными что они вообще на работу приходят и проводят приём людей. Скоро все в бизнес уйдут, тогда посмотрим где деньги искать будите.

Гость
12 мар 2020 в 11:31

Юля молодец.
Держит нос по ветру.
Даже если у неё ничего не получиться, то она уже неплохо себя пропиарила на передаче.
Потом ещё одно её выступление на центральных каналах и она в шоколаде.
Такие вещи для адвоката- это манна небесная. И ради этого можно один раз пожертвовать гонораром.Потом все это окупится многократно.