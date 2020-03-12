К делу о смерти двухлетней Аделины подключилась московский адвокат: она хочет отстранить врачей от работы

Московский адвокат Юлия Вербицкая, которая в программе «Мужское и Женское» с Александром Гордоном согласилась помочь семье умершей в больнице двухлетней Аделины Кинчаровой, прилетела в Новосибирск. Она хочет, чтобы следователи переквалифицировали уголовное дело на более тяжкую статью — в этом случае виновным в смерти девочки, если такие будут установлены, может грозить до 6 лет лишения свободы.



— Мы намерены добиваться отстранения подозреваемых от должности на время предварительного следствия, а также переквалификации обвинения на более тяжкую статью, — рассказала НГС Юлия Вербицкая. — Сейчас дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ по факту причинения смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, предусматривающей наказание до трёх лет лишения свободы. Мы будем ходатайствовать о переквалификации обвинения на пункт «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека), за что законом предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.