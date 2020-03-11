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Криминал

В Новосибирске суд вынес приговор по заказному убийству бизнесмена за «Лэнд Крузер» и миллион

Заказчику преступления дали 16 лет лишения свободы

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За убийство заказчик обещал вознаграждение в виде автомобиля «Toyota Land Cruiser 200» и 1 000 000 рублей

За убийство заказчик обещал вознаграждение в виде автомобиля «Toyota Land Cruiser 200» и 1 000 000 рублей

Новосибирский областной суд вынес приговоры по заказному убийству, которое произошло в декабре 2018 года.

Заказчику убийства дали 16 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год, а исполнителю 20 лет с ограничением свободы на срок 2 года. Приговор суда не вступил в законную силу.

— По данным следствия, в декабре 2018 года к 19-летнему уроженцу города Новосибирска обратился 34-летний мужчина с предложением убить партнёра по бизнесу, пообещав ему за совершение преступления автомобиль Toyota Land Cruiser 200 и денежное вознаграждение, показал фотографию потерпевшего, обеспечил информацией о месте жительства и распорядке дня, — сообщали ранее в Следственное управление СК РФ по Новосибирской области.

Как указано на сайте Новосибирского областного суда, за убийство заказчик обещал вознаграждение в виде автомобиля «Toyota Land Cruiser 200» и 1 000 000 рублей.

— [Заказчик и исполнитель] неоднократно обсуждали детали преступления: место и способ совершения, необходимость сокрытия возможных следов и улик совершенного преступления, определили, что смерть потерпевшему будет причинена при помощи ножа, — пояснили в пресс-службе суда.

Убийство состоялось 30 декабря 2018 года. Исполнитель приехал к дому потерпевшего и дождался. Когда мужчина подъехал к своему дому, исполнитель подошел к нему и со спины нанес несколько ударов ножом.

— Потерпевший активно боролся за свою жизнь, звал на помощь, защищался руками, но от полученных ранений вскоре упал на землю. На крики о помощи выбежали супруга, мать и брат погибшего, которые пытались защитить близкого им человека от нападения — хватали [исполнителя] руками, оттаскивали от лежащего на снегу [раненого]. Преодолевая сопротивления родственников, [исполнитель] поворачивался к ним и каждому из них наносил удары ножом, а затем продолжал наносить удары погибшему. Остановить убийцу смогла лишь жена брата, которая ударила [исполнителя] лопатой по туловищу и голове, после чего последний с места преступления скрылся, — говорится в сообщении суда.

Смерть мужчины наступила в машине скорой помощи через час после совершенного нападения.

Во время суда заказчик вину не признал, пояснив, что к убийству он не причастен. Киллер же не отрицал, что совершил убийство, при этом отрицал убийство «по найму», указывая на другие мотивы преступления.

В конце февраля в Новосибирске вынесли приговор мужчине, который до смерти забил свою мать, а после этого несколько месяцев прятал её тело и получал за неё пенсию.

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убийствосудскзаказное убийство
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КОММЕНТАРИИ (4)

Qwerty
11 мар 2020 в 11:28

Интересно - миллион ему предлагали в добавок чтобы он смог ломучий лэнд-крузер хотя бы полгода содержать?

Фото пользователя
11 мар 2020 в 11:23

Оно и понятно, что законным и честным путем дорогие машины заработать нельзя.
Все жулики и бандиты на них ездят

11 мар 2020 в 11:35

Это как понять? Заказчику убийства дали 16 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год, а исполнителю 20 лет с ограничением свободы на срок 2 года. Приговор суда не вступил в законную силу.