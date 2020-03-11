11 марта среда
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 4/10
usd 72.02
eur 81.86
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 4/10
usd 72.02
eur 81.86

Все новости

Все новости
Город

Сибирячки рассказали, в каком такси хотели бы ездить (им нужны минибар и зеркало на спинке сидения)

Большинство жительниц Новосибирска признались, что заказывали бы такое такси преимущественно вечером

508
13 Обсудить

Поделиться

Жительницы Новосибирска рассказали, что хотели бы видеть в идеальном такси

Жительницы Новосибирска рассказали, что хотели бы видеть в идеальном такси

Сервис заказа такси Ситимобил и исследовательская компания ResearchMe выяснили у россиянок, что собой представляет идеальное такси для них. Также специалисты сделали выборку по жительницам Новосибирска.

Треть опрошенных в Новосибирске поддержали идею появления специального «женского» такси — в нём они бы хотели видеть водителя-мужчину (34% опрошенных), который бы помогал с тяжёлыми сумками и багажом (примерно 50% участниц опроса) и открывал двери машины (14%). Ещё 11% сибирячек высказались за наличие детского кресла, столько же поддержали идею такси представительского класса.

Для половины опрошенных жительниц Новосибирска пол таксиста не важен, а вот, что по-настоящему имеет значение, так это чистота салона и машины (83%) и приятный запах (46%).

49% девушек хотели бы видеть за рулём водителя с безаварийным стажем. В самом салоне, считают 24% опрошенных, необходима аптечка с медикаментами и средствами гигиены, 17% — за зеркало на спинке переднего сиденья, 8% — за минибар с едой и напитками, ещё 7% мечтают о перегородке между водителем и пассажиром.

Использовать «женское» такси жительницы Новосибирска планируют для вечерних поездок (60%), когда едут с детьми (33%) или тяжелыми вещами (36%). 29% горожанок будут пользоваться услугами такси, чтобы отправить ребенка без сопровождающего.

Всего же в опросе приняли участие 2800 россиянок.

Накануне 23 Февраля аналитики узнали самые распространённые имена водителей такси — в Новосибирске лидируют имена Александр, Сергей и Алексей.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

таксиопросисследование
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (13)

11 мар 2020 в 11:00

сибрячки случаем не при... не ох... не орхенели?

11 мар 2020 в 10:52

Пешком пусть ходят после зимы. Жирка то на опах поднакопилось. На пляж летом придеш, как в зоопарк к бегимотам попал.

11 мар 2020 в 11:00

Стесняюсь спросить - сибирячки хотят такое такси за те же 127 руб, что они обычно платят, а иногда и нет, норовя кинуть таксиста?