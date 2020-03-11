Сибирячки рассказали, в каком такси хотели бы ездить (им нужны минибар и зеркало на спинке сидения)

Жительницы Новосибирска рассказали, что хотели бы видеть в идеальном такси

Треть опрошенных в Новосибирске поддержали идею появления специального «женского» такси — в нём они бы хотели видеть водителя-мужчину (34% опрошенных), который бы помогал с тяжёлыми сумками и багажом (примерно 50% участниц опроса) и открывал двери машины (14%). Ещё 11% сибирячек высказались за наличие детского кресла, столько же поддержали идею такси представительского класса.

Сервис заказа такси Ситимобил и исследовательская компания ResearchMe выяснили у россиянок, что собой представляет идеальное такси для них. Также специалисты сделали выборку по жительницам Новосибирска.

Для половины опрошенных жительниц Новосибирска пол таксиста не важен, а вот, что по-настоящему имеет значение, так это чистота салона и машины (83%) и приятный запах (46%).



49% девушек хотели бы видеть за рулём водителя с безаварийным стажем. В самом салоне, считают 24% опрошенных, необходима аптечка с медикаментами и средствами гигиены, 17% — за зеркало на спинке переднего сиденья, 8% — за минибар с едой и напитками, ещё 7% мечтают о перегородке между водителем и пассажиром.

Использовать «женское» такси жительницы Новосибирска планируют для вечерних поездок (60%), когда едут с детьми (33%) или тяжелыми вещами (36%). 29% горожанок будут пользоваться услугами такси, чтобы отправить ребенка без сопровождающего.



Всего же в опросе приняли участие 2800 россиянок.



Накануне 23 Февраля аналитики узнали самые распространённые имена водителей такси — в Новосибирске лидируют имена Александр, Сергей и Алексей.