Сибиряк выложил фото с охоты на медведя в соцсети и попал под суд

В Новосибирской области возбудили уголовное дело против 64-летнего жителя города Обь за незаконную охоту — фотографией с добытым в середине августа 2019 года медведем он поделился в соцсетях.

— Сотрудники полиции по фотографии, опубликованной в социальных сетях, установили и задержали подозреваемого в незаконной охоте. Как выяснили полицейские, подозреваемый находился на территории заказника в Каргатском районе, где, обнаружив медведя, убил его одним выстрелом из ружья. После этого мужчина сделал на фоне убитого медведя фотографию, которую впоследствии выложил в социальную сеть. Разделанную тушу животного и шкуру злоумышленник отвез на гусеничном тракторе по месту жительства, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.