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Криминал

Сибиряк выложил фото с охоты на медведя в соцсети и попал под суд

Мужчина занимался незаконной охотой и нанес ущерб природным ресурсам региона в 300 тысяч рублей

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Сумма ущерба природным ресурсам региона составила 300 тысяч рублей

Сумма ущерба природным ресурсам региона составила 300 тысяч рублей

В Новосибирской области возбудили уголовное дело против 64-летнего жителя города Обь за незаконную охоту — фотографией с добытым в середине августа 2019 года медведем он поделился в соцсетях.

— Сотрудники полиции по фотографии, опубликованной в социальных сетях, установили и задержали подозреваемого в незаконной охоте. Как выяснили полицейские, подозреваемый находился на территории заказника в Каргатском районе, где, обнаружив медведя, убил его одним выстрелом из ружья. После этого мужчина сделал на фоне убитого медведя фотографию, которую впоследствии выложил в социальную сеть. Разделанную тушу животного и шкуру злоумышленник отвез на гусеничном тракторе по месту жительства, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Против мужчины возбудили уголовное дело по п. п. «а», «г» ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота» — сумма ущерба природным ресурсам региона составила 300 тысяч рублей.

Сейчас уголовное дело уже направили в суд.

В марте вдоль трасс Новосибирской области стали появляться тела погибших косуль. Неравнодушные новосибирцы считают, что животные гибнут от голода, а специалисты полагают, что в смерти косуль виноваты бродячие собаки.

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КОММЕНТАРИИ (17)

Петя
11 мар 2020 в 09:48

Сам выложил фото своего преступления. Слава тупизне!

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11 мар 2020 в 09:46

Дураки должны сидеть в тюрьмах (речь о браконьерах) Всех животных перебьют скоро эти дегенераты ...Взял в руки оружие и уже чувствует себя Богом...

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11 мар 2020 в 09:50

Эх жалко,что у этого старого стрелка,в момент стрельбы по животному,порох не подмок или ружьё не дало осечку...