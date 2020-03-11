Сибиряк выложил фото с охоты на медведя в соцсети и попал под суд

В Новосибирской области возбудили уголовное дело против 64-летнего жителя города Обь за незаконную охоту — фотографией с добытым в середине августа 2019 года медведем он поделился в соцсетях.
— Сотрудники полиции по фотографии, опубликованной в социальных сетях, установили и задержали подозреваемого в незаконной охоте. Как выяснили полицейские, подозреваемый находился на территории заказника в Каргатском районе, где, обнаружив медведя, убил его одним выстрелом из ружья. После этого мужчина сделал на фоне убитого медведя фотографию, которую впоследствии выложил в социальную сеть. Разделанную тушу животного и шкуру злоумышленник отвез на гусеничном тракторе по месту жительства, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Против мужчины возбудили уголовное дело по п. п. «а», «г» ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота» — сумма ущерба природным ресурсам региона составила 300 тысяч рублей.
Сейчас уголовное дело уже направили в суд.
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